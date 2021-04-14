換季當心！口罩保養「2件事」必學，泛紅、痘痘不再來

▲換季時節更要留意口罩下的肌膚狀況。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

口罩早成為日常生活必備，長時間佩戴會封閉環境使肌膚處於高溫狀態，加上近來劇烈溫差，更容易衍生出油、痘痘粉刺、泛紅敏感等問題，因此口罩下的肌膚護理更為重要。

口罩之下仍想保有無瑕肌膚，得從基本的保濕下手，除了提升肌底的保水度，還要搭配修護舒緩成分，才能有效修復因口罩封閉高溫環境造成的損害，同時修補受損的屏障，幫助肌膚抵禦外在刺激、安然度過溫度劇烈變化的換季時期。

▲TUNEMAKERS 原液甘草草本舒緩調理水，120ml，780元。

TUNEMAKERS甘草草本舒緩調理系列，能幫助中性偏乾膚質白天不因口罩悶熱而產生「偽油肌」的問題，以單純高效的甘草原液成分，搭配精純薏仁萃取與神經醯胺衍生物，減低肌膚負擔，排除致敏因素，敏感肌也能安心使用。

▲寵愛之名 Water Pay 水能亮保濕活膚霜，30ml，1,280元。

寵愛之名推出的Water Pay水能亮保濕活膚霜，含二裂酵母發酵產物溶胞物成分，能維持菌群平衡，搭配虞美人花萃取，一舉掃除自由基。神經醯胺偕同菸鹼醯胺能強化肌膚屏障、舒緩泛紅，同時深入皮表組織完美修護。

凱文老師也更分享，口罩生活一年下來，「分時保養」的新觀念將是熱門趨勢，即使偏乾性肌膚，早上出門也建議選用穩膚控油、避免因長時間配戴口罩而高溫出汗導致毛孔粗大、粉刺生成的保養單品；晚上睡前則因身處冷氣房，建議選用加強保濕或改善白天日曬可能生成的斑點的保養單品。