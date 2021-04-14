度假好搭的絕美耳環出列　貝雕玫瑰不怕撞同款

▲度假穿搭也要美美的，搭配Sunnysideus不對稱珍珠耳環很吸睛。（圖／Sunnysideus提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

2018年創立於美國洛杉磯的時尚品牌Sunnysideus，持續散發如LA陽光般的正能量，去年新冠疫情期間以笑臉等表情符號設計吸睛，近日則以大自然為主題，推出The Garden與The Ocean系列，為了致敬大自然，925銀鍍18k金的首飾搭配天然石頭與環保材質，保留最天然的紋理或色澤。

▲Sunnysideus藍晶石與鋯石耳環簡潔俐落，5,980元。





▲Sunnysideus琺瑯綠葉珍珠耳環流露夏日氣息，5,980元。



Sunnysideus洋溢海洋風情的The ocean系列，選用藍晶石搭配鋯石創作耳環，在光影投射之下，彷彿陽光照射在海洋上波光粼粼的效果，此系列也採用與大海連結深刻的珍珠，有趣的是採一常一短的不對稱設計，更顯活潑，與度假穿搭絕配。

▲Sunnysideus紅色玫瑰耳環（左）6,280元，黑色花朵三件套耳環6,280元。





▲ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳也是Sunnysideus首飾的忠實擁護者。

Garden系列則讓葉形與花朵造型盡情綻放，當中玫瑰花朵耳環的天然貝殼經過手工雕刻而成，每個型態與顏色各異，代表每一件作品都是獨一無二的珍藏；更具象的設計還有花朵三件組耳環，讓變換穿搭充滿樂趣，部分款式會以鋯石做的小葉子做出銜接點綴，猶如朝露在陽光下閃著光芒，所有浪漫小細節彰顯不凡。

▲Pandora Rose柔粉小雛菊固定釦（左）2,080元，漾紫小雛菊琺瑯925銀吊飾 2,080元。（圖／Pandora提供）

丹麥品牌Pandora春夏則以小雛菊為主角，由純銀打造雛菊，再輔以漸層紫色或粉色的琺瑯，中央再點綴閃亮鋯石，款式包括串飾、耳環與數朵小花繞成圈的戒指，甜美風格取勝。

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