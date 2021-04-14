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醫師揭秘2種「有效抗衰老食物」！不用貴婦乳霜也能助凍齡

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▲▼醫師揭秘2種「有效抗衰老食物」。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲女生都想延緩老化，維持年輕好狀態。（圖／翻攝IG@thanks_kiml）

記者張毓容／台北報導

為了對抗衰老，讓自己老得慢一點，停在年輕好狀態，許多女生忍痛砸錢買貴婦乳霜、保養品，但其實吃對食物，不用花大錢也很有幫助！知名健康醫師邱正宏就在網上分享，2種吃了就能幫助抗衰老的食物，能讓你吃出美麗和健康。

邱醫師指出，會使人衰老的因素很多，其中最關鍵一點就是陽光紫外線的照射，紫外線的照射會使得肌膚產生很多自由基與氧化傷害，除了做好防曬幫助肌膚防護，還可以透過食物來幫助對抗氧化傷害對肌膚造成的影響。

▲▼醫師揭秘2種「有效抗衰老食物」。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲深綠色蔬菜和深紅色水果都富含抗氧化成分。（圖／翻攝unsplash）

邱醫師表示，新鮮的蔬菜水果在與陽光行光合作用時，演化出一套自我保護機制，會產生許多包括植化素、花青素、多酚等抗氧化劑成分，幫助自身對抗紫外線傷害。尤其現在抗氧化成分最多的就是維他命C、維他命E和β-胡蘿蔔素，邱醫師建議可盡量挑選富含這3種抗氧化成分的食物，也是深綠色的蔬菜和深紅色水果，增加這3種抗氧化成分攝取。

深綠色的蔬菜包括綠花椰菜、菠菜、高麗菜、羽衣甘藍等，而深紅色水果則包括木瓜、番茄、南瓜、櫻桃等，這兩類食物都含有很好的抗氧化、抗自由基成分，平時可以多攝取，做成料理時盡量用水煮的烹調方式，且不要煮得太爛，這樣可以很好的獲得營養素幫助抗衰老。

▲▼醫師揭秘2種「有效抗衰老食物」。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲失眠、睡不好也是加速老化的因素之一。（圖／翻攝unsplash）

邱醫師也提醒，不是說吃了這些食物就能永遠凍齡、不會衰老，因為生活中還是有很多會讓人衰老的因素，像是熬夜、睡眠不足、壓力、錯誤保養習慣或年齡增長等，邱醫師建議尤其是吸菸或二手菸更是要避免，因為香菸中含有許多對健康、對身體組織有害的成分，還會讓你提早衰老。國外就有研究發現，常抽菸的人，皮膚細紋會增加的更多，因抽菸會導致角質層的水分散失，讓肌膚變得乾燥，進而容易有產生。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老化, 抗老, 延緩老化, 凍齡, 飲食, 食物, 醫師, 醫生

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