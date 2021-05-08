搞懂KOL／可青：把缺點當優勢，想當小個子穿搭範本

▲嬌小的可青，自有一套穿搭哲學。（影／記者曾怡嘉攝）

每天滑IG、臉書，看到光鮮亮麗的KOL（Key Opinion Leader）又po了新照，是不是滿滿好奇，難道他們的日常就是拍拍美照、不停吃喝玩樂？生活不會完美無瑕，《ET FASHION》邀來7名不同專長的KOL，談工作、聊穿搭，讓你搞懂這些新時代的意見領袖們，到底都在幹嘛！

記者曾怡嘉 / 專題報導

從平面模特兒轉戰女子團體「Twinko」，憑著甜美外型走出一片天的可青，正忙著斜槓人生，是模特兒、直播主持人，甚至和飾品品牌合作推出個人系列，問她這這樣不累嗎？她笑說：「人的潛能無限，不多試怎麼發掘自己的可能性？即便活到70歲也會那麼拚吧！」

▲可青甜美精緻的臉蛋，時常是美妝新品發表會的座上賓。（圖／記者張一中攝）

▲她偏愛有細節設計的上衣，簡單穿搭就很有份量感。（圖／記者張一中攝）

今年33歲的可青，外表看起來比實際年齡小，大學時因緣際會成為網拍模特兒，一路打入平面雜誌，接著加入人氣女子團體，看似順遂的她，內心其實也高低起伏，她談到當初決定加入女團，也是經過一番掙扎，出道算晚，靠著這5年多學會面對鏡頭、相處應對、唱跳表演，過程也曾經懷疑自己的撞牆期，現在回首過去都是感謝，慶幸自己願意走出模特兒舒適圈，試探各種可能性。

▲與其人比人氣死人，凸顯個人特色才是最重要的。（圖／記者張一中攝）

她提到台灣有太多漂亮女生了，為了脫穎而出，她試著逆向操作，把自己的小個子當作話題，當別人都把身材當成優勢，她反而想把身高當作特色，她藉由穿搭教大家如何營造好比例，讓大家知道原來155公分也能穿搭得如此大器。

▲短褲搭配長靴，加上凸顯腰身的技巧，視覺增高10cm。（圖／記者張一中攝）

她建議像她一樣的小個子女生，可以善用單品，創造胸部以下就是腿的視覺感，不少嬌小女生會害怕長裙，擔心會拖垮身型，她建議大家可挑選高腰設計，或是現在很夯的長版襯衫，小個女生只要加個腰帶就搞定，鞋款方面建議穿有跟的鞋子，這樣不僅能修飾腿型，也能讓整個人看起來較挺，視覺比例直接拉長。

▲可青私下維持身材的方式其實很佛系。（圖／翻攝自可青FB）

她笑說嬌小女生一胖就超明顯，為了維持纖細身材，平常有游泳和健身的習慣，因為工作時間作息不定，一天只吃兩餐，上午餐偏健康，像是酪梨類的輕食她很愛，晚餐則是喜歡吃鍋類，這樣能讓她身心都有飽足感。

▲粉絲們就愛她接地氣的親切裝扮。（圖／翻攝自可青FB）

她進一步分享，喜歡她的網友多半喜歡她接地氣的穿搭和妝容，以前她認為「最普通」的裝扮，反而是大家最愛看的，她才了解最一般的，其實反而最難。

▲進入演藝讓她學會，想擁有好的工作機會必須靜心等待。（圖／記者張一中攝）

人沒有十全十美，她強調她也是一樣，面對其他的KOL競爭並沒有得失心，她強調不要和別人比，反而應該放大自己的特色，從自己身上放大優點，抓住每個高點來表現自己，若處於低點也別慌，不如趁這時充實自己，多看看美的東西，她也愛看電影，幫助她從中了解人生意義。

【可青】

IG：可青（@ke_ching422）

FB：可青（@lovekeching）

年齡：33歲

身高：155公分

經歷：平面模特兒、女團「Twinko」成員

現職：模特兒、飾品設計師







