fb ig video ETtoday search mobile

搞懂KOL／可青：把缺點當優勢，想當小個子穿搭範本

>

▲嬌小的可青，自有一套穿搭哲學。（影／記者曾怡嘉攝）

每天滑IG、臉書，看到光鮮亮麗的KOL（Key Opinion Leader）又po了新照，是不是滿滿好奇，難道他們的日常就是拍拍美照、不停吃喝玩樂？生活不會完美無瑕，《ET FASHION》邀來7名不同專長的KOL，談工作、聊穿搭，讓你搞懂這些新時代的意見領袖們，到底都在幹嘛！ 

記者曾怡嘉 / 專題報導

從平面模特兒轉戰女子團體「Twinko」，憑著甜美外型走出一片天的可青，正忙著斜槓人生，是模特兒、直播主持人，甚至和飾品品牌合作推出個人系列，問她這這樣不累嗎？她笑說：「人的潛能無限，不多試怎麼發掘自己的可能性？即便活到70歲也會那麼拚吧！」

▲▼KOL可青穿搭。（圖／記者張一中攝）

▲可青甜美精緻的臉蛋，時常是美妝新品發表會的座上賓。（圖／記者張一中攝）

▲▼KOL可青穿搭。（圖／記者張一中攝）

▲她偏愛有細節設計的上衣，簡單穿搭就很有份量感。（圖／記者張一中攝）

今年33歲的可青，外表看起來比實際年齡小，大學時因緣際會成為網拍模特兒，一路打入平面雜誌，接著加入人氣女子團體，看似順遂的她，內心其實也高低起伏，她談到當初決定加入女團，也是經過一番掙扎，出道算晚，靠著這5年多學會面對鏡頭、相處應對、唱跳表演，過程也曾經懷疑自己的撞牆期，現在回首過去都是感謝，慶幸自己願意走出模特兒舒適圈，試探各種可能性。

▲▼KOL可青穿搭。（圖／記者張一中攝）

▲與其人比人氣死人，凸顯個人特色才是最重要的。（圖／記者張一中攝）

她提到台灣有太多漂亮女生了，為了脫穎而出，她試著逆向操作，把自己的小個子當作話題，當別人都把身材當成優勢，她反而想把身高當作特色，她藉由穿搭教大家如何營造好比例，讓大家知道原來155公分也能穿搭得如此大器。

▲▼KOL可青穿搭。（圖／記者張一中攝）

▲短褲搭配長靴，加上凸顯腰身的技巧，視覺增高10cm。（圖／記者張一中攝）

她建議像她一樣的小個子女生，可以善用單品，創造胸部以下就是腿的視覺感，不少嬌小女生會害怕長裙，擔心會拖垮身型，她建議大家可挑選高腰設計，或是現在很夯的長版襯衫，小個女生只要加個腰帶就搞定，鞋款方面建議穿有跟的鞋子，這樣不僅能修飾腿型，也能讓整個人看起來較挺，視覺比例直接拉長。

▲▼KOL可青。（圖／翻攝自FB）

▲可青私下維持身材的方式其實很佛系。（圖／翻攝自可青FB）

她笑說嬌小女生一胖就超明顯，為了維持纖細身材，平常有游泳和健身的習慣，因為工作時間作息不定，一天只吃兩餐，上午餐偏健康，像是酪梨類的輕食她很愛，晚餐則是喜歡吃鍋類，這樣能讓她身心都有飽足感。

▲▼KOL可青。（圖／翻攝自FB）

▲粉絲們就愛她接地氣的親切裝扮。（圖／翻攝自可青FB）

她進一步分享，喜歡她的網友多半喜歡她接地氣的穿搭和妝容，以前她認為「最普通」的裝扮，反而是大家最愛看的，她才了解最一般的，其實反而最難。

▲▼KOL可青穿搭。（圖／記者張一中攝）

▲進入演藝讓她學會，想擁有好的工作機會必須靜心等待。（圖／記者張一中攝）

人沒有十全十美，她強調她也是一樣，面對其他的KOL競爭並沒有得失心，她強調不要和別人比，反而應該放大自己的特色，從自己身上放大優點，抓住每個高點來表現自己，若處於低點也別慌，不如趁這時充實自己，多看看美的東西，她也愛看電影，幫助她從中了解人生意義。

【可青】

IG：可青（@ke_ching422）
FB：可青（@lovekeching）
年齡：33歲
身高：155公分
經歷：平面模特兒、女團「Twinko」成員
現職：模特兒、飾品設計師




關鍵字：

可青, KOL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

IU撞衫TWICE志效憑顏值霸佔不敗地位　「她」胸前特別緊洩漏好身材

IU撞衫TWICE志效憑顏值霸佔不敗地位　「她」胸前特別緊洩漏好身材

「袋裝吐司側背包」網喊好想要！附果醬小娃娃掛上去有夠可愛

「袋裝吐司側背包」網喊好想要！附果醬小娃娃掛上去有夠可愛

「台灣第一美胸」熊熊4天瘦2KG！超狂「急速惡魔菜單」讓胸部不縮水

「台灣第一美胸」熊熊4天瘦2KG！超狂「急速惡魔菜單」讓胸部不縮水

看起來和善「狠起來卻嚇死人」3大星座！Top 1發起脾氣無人能擋 麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q 「請退出門擋區，再感應票卡」10句自帶音效的句子　台灣人都懂 星巴克5／10買一送一來啦！　還有3間連鎖咖啡半價「母親節開跑」 歐陽娜娜撞衫宋茜慘輸！「駝背體態」挨轟　網：差距超大 少時Tiffany、秀英穿「災難三分褲」同框互尬　筷子美腿細到誇張！ 17位貴婦狂刷千萬　微風之夜業績破13.8億元破紀錄

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面