跟排便不順說再見！營養師曝6大「便秘剋星」　水喝不夠要小心

▲營養師指出，飲食、生活習慣都會影響排便是否順暢。（圖／翻攝IG@midoricoo）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活忙碌、壓力大，飲食作息都不規律，越來越多人有排便不順、甚至便秘的困擾，不僅影響代謝、健康，糞便累積在腹中也會讓小腹凸出，讓身型看起來臃腫。知名營養師高敏就表示，其實大部分便秘、排便不順狀況，都跟飲食生活習慣不良有很大的關係，她更分享6大「便秘剋星」，照著吃就能幫助排便變得順暢。

想知道自己有沒有便秘？高敏敏指出，醫學上對便秘的定義是每週解便次數少於3次，或排便用力且排出乾硬的糞便，如果你也有排便困擾，可以透過以下食物幫助養成順暢好體質。

＃水



高敏敏指出，糞便含有水分能減少摩擦力，上廁所排便時更好上，建議每天飲水量至少1500cc～2000cc，尤其每天早上起床可先喝一杯常溫水，促進腸反射，幫助排便。

＃水果



水果含有豐富纖維及水分，幫助排便更有效，高敏敏建議可選擇梨子、西瓜、木瓜、香瓜及火龍果等瓜果類水果，其含水量高。

＃蔬菜



蔬菜可說是「腸道推土機」，蔬菜中的膳食纖維可刺激腸道蠕動，幫助把糞便推出來，且還有助於降低血膽固醇、維持血糖穩定。

＃粗雜糧



像是全麥、糙米、藜麥、、蕃薯等粗雜糧含有礦物質鎂，能幫助放鬆腸道，尤其推薦弛緩性便秘的人攝取，可幫助醋雞腸道，促進胃腸蠕動，增加排便能力。

＃油



適量的油抵達腸道，可以使糞便平滑軟化，幫助成形，讓排便過程更順暢。

＃好菌

腸道環境好，也是排便順暢的關鍵之一，每天喝優酪乳、吃優格，可幫助養好腸道菌叢，也能補充道鈣質，幫助肌肉放鬆，一舉數得。

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