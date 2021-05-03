搞懂KOL／辣模Angelina：傷痕會使你更美　撇強迫症不再強求100分

▲KOL專訪A Day Of Angelina。（影 / OAB777 Station 提供 ）

每天滑IG、臉書，看到光鮮亮麗的KOL（Key Opinion Leader）又po了新照，是不是滿滿好奇，難道他們的日常就是拍拍美照、不停吃喝玩樂？生活不會完美無瑕，《ET FASHION》邀來7名不同專長的KOL，談工作、聊穿搭，讓你搞懂這些新時代的意見領袖們，到底都在幹嘛！

記者王蓁蓁 / 專題報導



「火辣、健身女孩、有點歐美感」是大家對Angelina（陳怡安）的第一印象，惹人注目的小麥肌，擁有「時尚辣模」封號的她，是品牌與時尚雜誌們愛用KOL，近期她也多了一個品牌主理人的身份，《ET FASHION》特別邀請Angelina近距離跟我們分享，KOL這個看似華麗、令眾人羨慕的頭銜。

▲「時尚辣模」Angelina一身黑色緊身運動套裝展現她招牌的惹火線條。（圖 / lee_shou_chih 提供)

採訪當天，Angelina一身黑色運動套裝現身，歐美感的緊身版型與兩件式疊搭上衣，一如往常展現她招牌的辣妹穿搭，早上8點妝髮，是她一天行程的開端，緊接著在10點，為了新創立的個人品牌開例會到中午，再來才是我們約好訪談的時間，等等晚上還有活動要參加的她笑說：「我可以說是充分的利用了一整天的時間。」果然一點小角落都不放過。

獅子座 KOL

對於KOL這個身份，Angelina表示：「我們必須要隨時掌握最新的資訊，做最『新』的事情，呈現給觀眾看。」其實就跟一般的職業沒什麼不同，都需要投注大量的心思，事前準備、產出的過程.....等等，照片、影片都是片刻的，但背後絕對是10年功，她舉例：「像是過去我接過關於健身器材、或是運動的廣告，那一張照片，也許是要花我2到3個月的運動量，才能達到讓畫面呈現出來最完美狀態。」

▲Angelina熟練的在拍攝中找出自己最好看的角度。（圖 / OAB777 Station 提供 )

只見Angelina在拍攝穿搭時，舉手投足間隨興、自然變換著Pose，熟練地找出自己最好看的角度，幾卡拍完後，立馬與攝影師確認畫面，獅子座的掌控慾，讓她對自己要求甚高，從細節到妝髮造型，每一處都要親自盯著。

身份再加1





▲Angelina個人品牌 HOT GIRL DISCOUNT 會議。（圖 / Angelina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「有的時候傷痕會使你更美。」作為公眾人物，Angelina長期曝曬在觀眾們好奇、關注投射的眼光，讓總是以開朗、活潑樣貌深植人心的她，前一段時間陷入了人生的低潮，被焦慮症困擾，甚至不得不尋求精神科與心理科醫師協助，她說：「不過幸運的是，我很喜歡獨處、也學會了跟自己溝通，所以我最後找到畫畫這件事，我畫下當下的情緒與故事抒發，也成為了我開發品牌系列的契機。」憑藉著自己對時尚與潮流的敏銳，Angelina在今年成立了個人品牌HOT GIRL DISCOUNT（辣妹折扣），給自己不一樣的挑戰。

不再強求做到100%

▲Angelina表示，現在一有時間首先就是睡飽，再來才是安排運動。（圖 / Angelina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Angelina被稱為辣模，好身材與線條令人無法忽視，其實她對自己很高壓，到了有強迫症的地步，「我以前都會逼自己每天都要運動，而且強度非常高，但當你心裡有壓力時，又去做這種高強度的運動，身體其實是負荷不了的。」那段內分泌失調、從暴食又到厭食的時光，讓Angelina發現身心都被自己操到壞掉了，她不再強求一定要到100%，「我現在變成1個禮拜安排2到3次的運動，其他時間讓身體盡可能得到休息。」尤其是她這陣子多了品牌主理人的身份而忙得不可開交，她笑說：「現在一有時間就是先睡飽，再來才是安排運動。」

適時拋開社群

對KOL來說最重要的就是社群經營，沒有實際的上、下班時間，說好聽是自由，實際上是隨時都被綁住，經常全天候面對手機，她說：「但我需要有私人的空間，去好好的去吃一頓晚餐、好好睡個覺。」因此休息時，Angelina學會盡量拋開社群媒體，空出私領域好好喘息，「也許就是聽音樂放空，或是耍宅看《進擊的巨人》之類不用動腦的動漫。」這對她來說是最療癒的充電時光。

【Angelina 陳怡安】



IG：Angelina（@an9lina）

FB：Angelina（@angelinachen0815）

學歷：文化大學英文系

身高：170公分

體重：秘密

風格：街頭、Sport Style、辣妹穿搭

現職：時尚部落客 / 2021年成立個人品牌HOT GIRL DISCOUNT （H. G. D）