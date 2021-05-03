fb ig video ETtoday search mobile

搞懂KOL／辣模Angelina：傷痕會使你更美　撇強迫症不再強求100分

>

▲KOL專訪A Day Of Angelina。（影 / OAB777 Station 提供 ）

每天滑IG、臉書，看到光鮮亮麗的KOL（Key Opinion Leader）又po了新照，是不是滿滿好奇，難道他們的日常就是拍拍美照、不停吃喝玩樂？生活不會完美無瑕，《ET FASHION》邀來7名不同專長的KOL，談工作、聊穿搭，讓你搞懂這些新時代的意見領袖們，到底都在幹嘛！

記者王蓁蓁 / 專題報導

「火辣、健身女孩、有點歐美感」是大家對Angelina（陳怡安）的第一印象，惹人注目的小麥肌，擁有「時尚辣模」封號的她，是品牌與時尚雜誌們愛用KOL，近期她也多了一個品牌主理人的身份，《ET FASHION》特別邀請Angelina近距離跟我們分享，KOL這個看似華麗、令眾人羨慕的頭銜。

▲Angelina 。（圖／林守智攝）

▲「時尚辣模」Angelina一身黑色緊身運動套裝展現她招牌的惹火線條。（圖 / lee_shou_chih 提供)

採訪當天，Angelina一身黑色運動套裝現身，歐美感的緊身版型與兩件式疊搭上衣，一如往常展現她招牌的辣妹穿搭，早上8點妝髮，是她一天行程的開端，緊接著在10點，為了新創立的個人品牌開例會到中午，再來才是我們約好訪談的時間，等等晚上還有活動要參加的她笑說：「我可以說是充分的利用了一整天的時間。」果然一點小角落都不放過。

獅子座 KOL
對於KOL這個身份，Angelina表示：「我們必須要隨時掌握最新的資訊，做最『新』的事情，呈現給觀眾看。」其實就跟一般的職業沒什麼不同，都需要投注大量的心思，事前準備、產出的過程.....等等，照片、影片都是片刻的，但背後絕對是10年功，她舉例：「像是過去我接過關於健身器材、或是運動的廣告，那一張照片，也許是要花我2到3個月的運動量，才能達到讓畫面呈現出來最完美狀態。」

▲Angelina。（圖／OAB777 Station提供）

▲Angelina 。（圖／攝）

▲Angelina熟練的在拍攝中找出自己最好看的角度。（圖 / OAB777 Station 提供 )

只見Angelina在拍攝穿搭時，舉手投足間隨興、自然變換著Pose，熟練地找出自己最好看的角度，幾卡拍完後，立馬與攝影師確認畫面，獅子座的掌控慾，讓她對自己要求甚高，從細節到妝髮造型，每一處都要親自盯著。

身份再加1

▲Angelina 。（圖／Angelina 提供）

▲Angelina個人品牌 HOT GIRL DISCOUNT 會議。（圖 / Angelina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「有的時候傷痕會使你更美。」作為公眾人物，Angelina長期曝曬在觀眾們好奇、關注投射的眼光，讓總是以開朗、活潑樣貌深植人心的她，前一段時間陷入了人生的低潮，被焦慮症困擾，甚至不得不尋求精神科與心理科醫師協助，她說：「不過幸運的是，我很喜歡獨處、也學會了跟自己溝通，所以我最後找到畫畫這件事，我畫下當下的情緒與故事抒發，也成為了我開發品牌系列的契機。」憑藉著自己對時尚與潮流的敏銳，Angelina在今年成立了個人品牌HOT GIRL DISCOUNT（辣妹折扣），給自己不一樣的挑戰。

不再強求做到100%

▲Angelina 。（圖／林守智、嘎嘎攝、Angelina 提供）

▲Angelina 。（圖／攝）

▲Angelina表示，現在一有時間首先就是睡飽，再來才是安排運動。（圖 / Angelina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Angelina被稱為辣模，好身材與線條令人無法忽視，其實她對自己很高壓，到了有強迫症的地步，「我以前都會逼自己每天都要運動，而且強度非常高，但當你心裡有壓力時，又去做這種高強度的運動，身體其實是負荷不了的。」那段內分泌失調、從暴食又到厭食的時光，讓Angelina發現身心都被自己操到壞掉了，她不再強求一定要到100%，「我現在變成1個禮拜安排2到3次的運動，其他時間讓身體盡可能得到休息。」尤其是她這陣子多了品牌主理人的身份而忙得不可開交，她笑說：「現在一有時間就是先睡飽，再來才是安排運動。」

適時拋開社群

對KOL來說最重要的就是社群經營，沒有實際的上、下班時間，說好聽是自由，實際上是隨時都被綁住，經常全天候面對手機，她說：「但我需要有私人的空間，去好好的去吃一頓晚餐、好好睡個覺。」因此休息時，Angelina學會盡量拋開社群媒體，空出私領域好好喘息，「也許就是聽音樂放空，或是耍宅看《進擊的巨人》之類不用動腦的動漫。」這對她來說是最療癒的充電時光。

【Angelina 陳怡安】

IG：Angelina（@an9lina）
FB：Angelina（@angelinachen0815） 
學歷：文化大學英文系
身高：170公分 
體重：秘密
風格：街頭、Sport Style、辣妹穿搭
現職：時尚部落客 / 2021年成立個人品牌HOT GIRL DISCOUNT （H. G. D） 

關鍵字：

Angelina, KOL, 專訪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE下殺5折！「快閃母親節優惠」跑鞋現省3千、T恤6百元有找

NIKE下殺5折！「快閃母親節優惠」跑鞋現省3千、T恤6百元有找

12星座5月運勢！天蠍高EQ更有人緣、摩羯座偏財運好會有意外收穫

12星座5月運勢！天蠍高EQ更有人緣、摩羯座偏財運好會有意外收穫

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

星巴克5月買一送一來啦！　5款限定咖啡揪朋友只要半價 「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅 吠陀占星5月整體運勢出爐！雙子財運爆表、2星座該注意身體健康 趙麗穎離婚後首次露面！「全身精品」狀態驚人　網：比婚前還美 感情更勝親姊妹！3大「閨蜜星座組合」，你們上榜沒？ 春夏最夯「西裝五分褲」先入手！學會3大搭配法則　穿出時髦顯瘦感 星巴克再推超熱賣星座系列　神秘銀河藍「星座隨行卡」美翻天！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面