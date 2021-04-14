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愛吃醋、拿分手當威脅！「8個徵兆」檢視你的他是控制狂情人嗎？

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▲▼「8個徵兆」檢視你的另一半是控制狂嗎？ 。（圖／翻攝自ig）

▲徐睿知近日形象跌落谷底。（圖／翻攝自IG/golddalist_official、tvN Drama，以下同）

編輯 / Amber

徐睿知近日被踢爆真面目，因被媒體挖出她和金正賢3年前的訊息內容，訊息中她限制男方不准在片場和女性有任何眼神肢體接觸，就連和徐玄的感情戲連手都不能牽，消息一出她被指為控制狂情人，女神形象瞬間崩壞。

據了解，金正賢3年前拍攝《時間》的同一時期，徐睿知也在拍攝《武法律師》，相當於金正賢的「僵硬」，女方反而親密戲樣樣來，這也間接打臉了徐睿知回應的金正賢也不准她拍親熱戲的說法。徐睿知藉由控制另一半來達到被愛的感受，心理學角度來看，這是一種缺乏安全感的表現。

▲▼「8個徵兆」檢視你的另一半是控制狂嗎？ 。（圖／翻攝自ig）

控制狂情人在剛開始交往時，或許看不出蛛絲馬跡，但隨著交往日子久了，他對你的要求也跟著變多，漸漸的會使另一半感到無力窒息，檢視一下你的另一半若有以下徵兆，必須當心！

#會對你的家人吃醋

對方總有意無意吃你和家人的醋，在意你你對家人比對他還好，總希望你把他排在第一，希望你可以疏遠家人朋友。

#經常批評你

有時他總是為了否定而否定，在意的你穿著打扮，甚至是說話的方式，希望你可以變成他目中的理想模樣。
善意批評難能可貴，

▲▼「8個徵兆」檢視你的另一半是控制狂嗎？ 。（圖／翻攝自ig）

#以分手作為威脅

只要不順他的意，他就會把分手掛在嘴邊，或是威脅會傷害自己或是用兩人的感情當作威脅。

#喜歡計較

交往喜歡比較誰付出得多，總認為自己真心真意，別人不夠盡心，這樣的比較讓吵架變得很沒意義。

#利用你的愧疚心理

喜歡利用一些小手段讓你感到愧疚，長久下來就會潛意識迎合對方需求，藉此降低自己的罪惡感。

▲▼「8個徵兆」檢視你的另一半是控制狂嗎？ 。（圖／翻攝自ig）

#要求你報備

美其名是在意你的安全，實際上是想掌握你的一切，不容許你有任何秘密，所以總希望你能時刻報備，讓他感受安心．

#喜歡疑神疑鬼

你的世界彷彿只能有他，只要身邊出現其他異性朋友，就是各種懷疑妒忌，一開始還覺得他很可愛，久了就會讓人心很累。

#剝奪你私人時間

每個人都會有想靜下來思考，屬於自己的私人時間，但只要你想這樣做，他便會質疑你不愛他，有時讓人喘不過氣來。

你的另一半若屬於控制慾強的情況，建議你若感到不舒服時，請學著表達立場、適度抵抗並堅守底線，否則日子久了他對你的要求只會越來越多，兩人都感到舒適的相處，才是一段健康的戀愛關係。

►「浪子不會為你回頭，你很普通」　15條愛情真理讓人瞬間清醒

關鍵字：

控制狂, 戀愛, 不健康, 安全感

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