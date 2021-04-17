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看G-SHOCK 27變！　3色錶殼、錶帶隨意換像天天戴新款

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x 佐藤可士和聯名錶DWE-5600KS-7，7,800元。（圖／Swatch提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

看G-SHOCK 27變！CASIO與日本設計師佐藤可士和首度攜手合作，他擅長以簡單易懂的視覺語言傳遞出訊息的精髓，創作出融合他知名作品Lines（線）設計元素的DWE-5600KS-7聯名錶，為鮮紅面盤搭配藍白線條，更有趣的是錶殼與錶帶採替換式設計，因此可任意變換白色、橘色及綠色的半透明樹脂材料製成的三組錶殼與錶帶，玩出27種不同樣貌。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x 佐藤可士和聯名錶替換式錶殼與錶帶，可搭配出27種組合。
 

曾為許多知名公司設計商標與規劃空間的設計師佐藤可士和，因他紀念職涯30年回顧展正於東京六本木國立新美術館舉行，G-SHOCK於是開啟聯名計畫，讓大眾能藉由聯名錶更貼近他的創作理念，聯名錶DWE-5600KS-7不僅可27變，當開啟背光燈照明時，佐藤可士和姓名的字首「K」會在面盤浮現，而包裝也講究，他的招牌線條設計從面盤延伸至錶盒。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x 佐藤可士和聯名錶將《Lines》的設計主題延伸至錶盒包裝。

Swatch也常與藝術圈跨界合作，自2018年起開始與全球重量級博物館攜手推出特別版腕錶，今年引領錶迷走進美國紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art，簡稱MoMA），精選6件作品製作特別版腕錶，包括荷蘭印象派大師梵谷《星夜》、奧地利知名象徵主義畫家克林姆《希望II》、法國印象派畫家亨利盧梭《夢境》、荷蘭新造型主義大師蒙德里安《橢圓形的彩色平板》）、日本平面設計大師橫尾忠則《The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurit》與《紐約》兩幅作品，搭配MoMA館內著名刀片式樓梯（Blade Stair）設計的錶盒推出典藏套組，更添收藏價值。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch X MoMA系列從MoMA珍稀藏品中精選出6件製成腕錶。

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關鍵字：

G-SHOCK, Swatch

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