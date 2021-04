看G-SHOCK 27變！　3色錶殼、錶帶隨意換像天天戴新款

▲G-SHOCK x 佐藤可士和聯名錶DWE-5600KS-7,7,800元。(圖/Swatch提供,以下同)



記者陳雅韻/台北報導

看G-SHOCK 27變!CASIO與日本設計師佐藤可士和首度攜手合作,他擅長以簡單易懂的視覺語言傳遞出訊息的精髓,創作出融合他知名作品Lines(線)設計元素的DWE-5600KS-7聯名錶,為鮮紅面盤搭配藍白線條,更有趣的是錶殼與錶帶採替換式設計,因此可任意變換白色、橘色及綠色的半透明樹脂材料製成的三組錶殼與錶帶,玩出27種不同樣貌。

▲G-SHOCK x 佐藤可士和聯名錶替換式錶殼與錶帶,可搭配出27種組合。



曾為許多知名公司設計商標與規劃空間的設計師佐藤可士和,因他紀念職涯30年回顧展正於東京六本木國立新美術館舉行,G-SHOCK於是開啟聯名計畫,讓大眾能藉由聯名錶更貼近他的創作理念,聯名錶DWE-5600KS-7不僅可27變,當開啟背光燈照明時,佐藤可士和姓名的字首「K」會在面盤浮現,而包裝也講究,他的招牌線條設計從面盤延伸至錶盒。

▲G-SHOCK x 佐藤可士和聯名錶將《Lines》的設計主題延伸至錶盒包裝。



Swatch也常與藝術圈跨界合作,自2018年起開始與全球重量級博物館攜手推出特別版腕錶,今年引領錶迷走進美國紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art,簡稱MoMA),精選6件作品製作特別版腕錶,包括荷蘭印象派大師梵谷《星夜》、奧地利知名象徵主義畫家克林姆《希望II》、法國印象派畫家亨利盧梭《夢境》、荷蘭新造型主義大師蒙德里安《橢圓形的彩色平板》)、日本平面設計大師橫尾忠則《The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurit》與《紐約》兩幅作品,搭配MoMA館內著名刀片式樓梯(Blade Stair)設計的錶盒推出典藏套組,更添收藏價值。

▲Swatch X MoMA系列從MoMA珍稀藏品中精選出6件製成腕錶。



►G-SHOCK霸氣黑錶閃螢光綠 DW也跨進潮流運動界



►周杰倫與貝克漢撞16萬「貓熊錶」 自豪帝舵表上手照拍超好