7款神仙美的「經典老花包」！LV運動風側背腰包、CELINE復古圓盒必收

2021年春夏各大精品品牌Celine、Gucci、Dior等，再度延續去年經典花紋風潮，紛紛推出多款復古包包樣式，這回小編幫大家整理7款神仙美經典老花包，小心女孩們的荷包要不保了，快把錢變成喜歡的樣子，填滿家裡空盪盪的衣櫥吧！

CELINE TRIOMPHE CANVAS WHITE 小牛皮圓盒包

CELINE復古華麗的圓盒包，一上架即在網上掀起熱議，以形同高級精緻的珠寶盒般造型為亮點，搭配Celine凱旋門經典花紋，真的是美到出水～

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS WHITE 。（圖／CELINE）

CELINE TAMBOUR小牛皮圓盒包，這回霸氣地一次推出三種老花款式，精細車邊鎖扣搭上經典金色LOGO，簡約又百搭，不論野餐出遊、上班任何場合都非常合適，今年大勢的圓筒造型超欠收！

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS WHITE 。（圖／CELINE）

CELINE TRIOMPHE EMBROIDERY 經典花紋肩背包

若還不知道如何下手的朋友們，那你應該考慮CELINE這款肩背包，別小看他較為中性、基本款，可是由資深工匠歷經耗時耗工，運用極為精密細緻刺繡工法製造而成，喜愛小細節的女孩快入手啊！

▲CELINE TRIOMPHE EMBROIDERY 經典花紋肩背包。（圖／CELINE）

再細微的小細節也難逃編輯法眼！這款CELINE老花肩背包也曾出現在Lisa IG上，不管搭配運動、休閒、氣質風格通通都沒問題～

▲Lisa也背CELINE老花肩背包。（圖／IG@lalalalisa_m）

▲CELINE TRIOMPHE EMBROIDERY 經典花紋肩背包（圖／CELINE）

CELINE PATAPANS TRIOMPHE CANVAS TAN 鏈帶信差包

絕對不能錯過的CELINE鏈袋信差包，為今年必收暢銷包款！就連大勢女團Blackpink成員Lisa也在背，帶有濃厚復古味的花紋，不只好看還超耐裝，除包內夾層外，還特別設計兩層式口袋，可放置隨身小物，不用怕包包亂成一團～

▲CELINE PATAPANS TRIOMPHE CANVAS TAN 鏈帶信差包。（圖／CELINE）

半圓弧的可愛外型，不管側背、斜背都超上相、氣勢十足，還可以像Lisa一樣，掛上超萌吊飾增加俏皮感，CELINE一次推出美炸包款，真的沒要放過女孩們的荷包耶～

▲Lisa包包掛上超萌吊飾增加俏皮感（圖／IG@lalalalisa_m）

Gucci Horsebit 1955 經典馬銜扣肩背包

最火紅的GUCCI Horsebit 1955為許多明星愛用款，去年韓國人氣女星李聖經、IU還搶先背上話題不斷，一年四季都適用，還可以隨意替換背帶，搭配出不同風格～

▲Gucci Horsebit 1955 經典馬銜扣肩背包 。（圖／美人圈）

以典雅的馬銜鍊裝飾為設計，推出各式肩背、水桶包款，瀟灑活潑的方圓包型，擁有足夠空間容量，兼具外貌實用性，登上小紅書熱搜排行榜一點也不為過～

▲Gucci Horsebit 1955 經典馬銜扣肩背包 。（圖／美人圈）

LOEWE CUBI ANAGRAM 小牛皮手袋

前陣子頗為流行的腋下包，精品品牌LOEWE也加入行列啦～別於以往擁有強烈氣勢的腋下包，LOEWE CUBI ANAGRAM手袋反而別有一番風味，單手ㄧ拎帶出氣質淡雅意境，非常適合春夏輕盈感～

▲LOEWE CUBI ANAGRAM 小牛皮手袋。（圖／LOEWE）

LV UTILITY 運動風側背腰包

運動風的美女們有福啦！這回路易威登LV推出絕美老花側背腰包，輕便小巧的外型，具備極致實用多層拉鍊袋設計，只能說這次LV實在是太狠啦，推出這麼好看的包包要女孩們無所適從～

▲LV UTILITY 運動風側背腰包。（圖／LV路易威登）

可調節、可拆的花紋背帶上還附有滑動式零錢包，讓包包用途更加多元，不僅可以側背，當作腰包也超好看，心動不如馬上行動～

▲LV UTILITY 運動風側背腰包。（圖／LV路易威登）

DIOR SADDLE 經典迷你馬鞍袋

一直DIOR品牌經典的馬鞍袋，再次玩出新花樣，在前方標誌性的馬鞍造型翻蓋，設計點綴黃銅色DIOR標誌，不得不說真的是美到翻掉，同樣採用DIOR經典提花樣式，就連Jisoo也愛不釋手～

▲DIOR SADDLE 經典迷你馬鞍袋。（圖／DIOR）

▲Jisoo也愛不釋手。（圖／IG@sooyaaa__）

文／美人圈

【延伸閱讀】



2021春夏「粉嫩色系短夾」夢幻上架！CELINE 薰衣草紫x檸檬黃、HANEL玫瑰粉絕美必入手



神仙顏質！LV 2021新包Rendez-Vous金屬鎖頭+立體老花根本藝術品，還自帶3種背法超實用



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。