GUCCI驚傳與BALENCIAGA聯名！將在此時揭曉真偽，網：太瘋狂

記者王則絲／綜合報導

近日有消息傳出，GUCCI竟將與BALENCIAGA推出聯名系列！雖然還未有任何相關影像釋出，但是此消息早已在網路上傳得沸沸揚揚。恰巧，GUCCI宣布將在4月15日台灣時間晚間九點發表名為「詠嘆調Aria」的最新時裝系列，GUCCI和BALENCIAGA之間究竟藏有什麼秘密計畫，將在屆時揭曉。

▲GUCCI與BALENCIAGA傳出聯名消息。（圖／翻攝自官方IG）



透過各式各樣的聯名製造話題已是時尚圈十分慣用的合作手法，像是潮牌與運動品牌、快時尚與藝文產業、運動品牌與精品⋯⋯的結合都很常見，但是競品之間的聯名卻相當罕見。

GUCCI與BALENCIAGA雖同屬開雲集團（Kering）旗下品牌，定位也不盡相同，但仍是客群重疊的競爭精品大牌，對此聯名消息，官方皆沒有出面證實或否認，只是任憑傳言竄入民眾耳裡。

兩品牌合作消息流出讓所有時尚迷們超興奮，網友們紛紛表示：「太瘋狂了」、「我將用上我所有的錢」也有不少人擔心GUCCI與BALENCIAGA合作將會導致定價更高昂：「一定會超貴」、「我猜襪子可能要一萬塊。」

去年因疫情重創精品產業步調，GUCCI乾脆宣布品牌不再順應傳統時裝周日程，而是決定一年僅辦兩場秀，並脫離季節束縛，以「樂章」作為命名。繼《Epilogue終曲》、《OUVERTURE無盡序曲》後，GUCCI將在4月15日迎來全新篇章《詠嘆調Aria》，況且，2021年為GUCCI創立100週年，會做出什麼驚人舉動似乎都不無可能，關於與BALENCIAGA聯名消息是真是假、會有什麼樣的合作將可能在此時揭曉。

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