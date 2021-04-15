香水入門者怎麼選不踩雷？認識7大常見香調種類、味道　輕鬆找到命定款

香水入門者想要選香不踩雷，認識香水香調非常重要！以下就公開7種市面上香水、香氛中常見的香調種類和味道，更加碼經典香水推薦，讓你第一次入手香水也不怕失手～

常見香水香調表1：花香調

顧名思義，就是以花香為主調的香水。在香調表中可能會看見玫瑰、茉莉、百合等味道，在所有香氛產品中，花香調香水可以說是大宗。經典花香調香水如：Gucci Bloom 花悅女性淡香精、Chloe 同名女性淡香精（玫瑰花香調）。

▲Gucci Bloom 花悅女性淡香精 50/100ml（左），Chloe 同名女性淡香精 30/50/75ml（右）。

常見香水香調表2：柑橘調

柑橘調通常包含橘子、甜橙、檸檬、葡萄柚跟佛手柑等。柑橘香調聞起來比較清新，很適合不喜歡太甜膩氣味的人或是夏天使用。經典柑橘調香水如：Le Labo 淡香精－佛手柑22 、嬌蘭 花草水語日光澄香女性淡香水。

▲Le Labo 佛手柑22淡香精 50/100ml（左），嬌蘭花草水語日光澄香女性淡香水 75ml（右）。

常見香水香調表3：果香調

果香調很容易和柑橘調混淆，但是在香水中果香調通常指的是除了柑橘系以外的水果。比如漿果類，聞起來不像柑橘系的這麼凜冽，帶點甜甜的香氣。經典果香調香水如：帕爾瑪之水 藍地中海阿瑪菲無花果淡香水、Jo Malone 黑莓子與月桂葉古龍水。

▲帕爾瑪之水 藍地中海阿瑪菲無花果淡香水 75ml（左），Jo Malone 黑莓子與月桂葉古龍水 30/100ml（右）。

常見香水香調表4：木質調

木質調聞起來如其名，就是木頭的香氣，典型木質香如：雪松、檀香木、廣藿香等。這類型的香調聞起來穩重而優雅，很適合男生、喜歡溫暖氣息的人，或在冬天使用。經典木質調香水如：阿蒂仙之香 冥府之路淡香水、Diptyque 譚道中性淡香水。

▲阿蒂仙之香 冥府之路淡香水 100ml（左），Diptyque 譚道中性淡香水 50/100ml（右）。

常見香水香調表5：東方調

東方調通常用使用大量的香辛料和樹脂來營造熱、鬱的異域風情。像胡椒、茴香、豆蔻這些材料都很常出現在東方調香水的香調表中。經典東方調香水如：嬌蘭 一千零一夜淡香精、YSL黑鴉片淡香精。

▲嬌蘭 一千零一夜淡香精 30ml（左），YSL黑鴉片淡香精 50/90ml（右）。

常見香水香調表6：柑苔調（西普調）

柑苔調又稱為西普調，帶有神秘氣息。這類型的香調通常由蘚苔、佛手柑、廣藿香等元素組成，味道層次比較豐富，帶有微微的濕潤綠意感，對於香水入門者來說可能比較強烈，現在的柑苔調又包含偏花果香、偏果香兩種。經典甘苔調香水如：Diptyque 花都之水淡香精、TOM FORD 私人調香系列-雨後叢林。

▲Diptyque 花都之水淡香精 75ml（左），TOM FORD 私人調香系列-雨後叢林 50ml（右）。

常見香水香調表7：皮革調

皮革調聞起來的味道就像皮衣，帶有微微的橡膠感，讓人在冬天感到很暖和的氣息。不過皮革調的香水帶有一點野性，比較適合男性使用，也有一部分人不太能接受這類型的味道。經典皮革調香水如：BYREDO 黑色蕃紅花淡香精、Gucci Guilty Absolute 罪愛絕對男性淡香精。

▲BYREDO 黑色蕃紅花淡香精 50/100ml（左），Gucci Guilty Absolute 罪愛絕對男性淡香精 50/90ml（右）。

文／美人圈 圖／翻攝自st-rose.com

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