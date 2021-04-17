張柏芝夢幻星空裙撞衫楊冪！「差一個細節」輸了　網：仙女對決

▲張柏芝（左）《乘風破浪的姐姐2》總決賽禮服撞衫楊冪。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

香港女星張柏芝參加《乘風破浪的姐姐2》一路闖關到總決賽，9日她以一身水藍色星空禮服登上舞台演繹，遍佈的閃片宛如仙女般散發光芒。不料禮服辨識度極高，隨後被發現巧合撞衫了大陸一線女星楊冪，且楊冪以小露香肩的穿法更勝一籌，引發網友熱議：「仙女撞衫太精彩。」

▲張柏芝選擇一套Badgley Mischka 藍色星空裙裝創造傲人仙氣。（圖／翻攝自微博）

40歲女星張柏芝的不老逆齡一再引起話題，在節目《乘風破浪的姐姐2》總決賽中，她選擇一套Badgley Mischka 藍色星空裙裝創造傲人仙氣，衣著以遍佈的閃片打造流星般效果，行走之餘都難以忽視，張柏芝一頭波浪捲髮與淡妝更顯浪漫，在裙裝上緊下寬的輪廓勾勒下，完美發揮纖細身材，與白皙肌膚相佐顯得吹彈可破，絲毫看不出生了三胎，一舉一動仍是少女氣息破表。





▲楊冪去年12月就搶先演繹，且小露香肩的穿法略勝一籌。（圖／CFP、翻攝自微博）

然而大陸女星楊冪早在去年（2020年）12月時就已經搶先穿上，且不同於張柏芝的演繹方式，楊冪以肩帶斜掛小露香肩的方式彰顯女人味，綁起俐落包頭讓纖細的肩頸線條更完美流露，讓風格產生差異。畫面曝光後，網友也紛紛表示：「楊冪露肩太絕了」、「張柏芝40歲還能有這樣的效果」、「兩人都穿出自己的特色了」。

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