fb ig video ETtoday search mobile

張柏芝夢幻星空裙撞衫楊冪！「差一個細節」輸了　網：仙女對決

>

▲張柏芝、楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝（左）《乘風破浪的姐姐2》總決賽禮服撞衫楊冪。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

香港女星張柏芝參加《乘風破浪的姐姐2》一路闖關到總決賽，9日她以一身水藍色星空禮服登上舞台演繹，遍佈的閃片宛如仙女般散發光芒。不料禮服辨識度極高，隨後被發現巧合撞衫了大陸一線女星楊冪，且楊冪以小露香肩的穿法更勝一籌，引發網友熱議：「仙女撞衫太精彩。」

▲張柏芝、楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲張柏芝選擇一套Badgley Mischka 藍色星空裙裝創造傲人仙氣。（圖／翻攝自微博）

40歲女星張柏芝的不老逆齡一再引起話題，在節目《乘風破浪的姐姐2》總決賽中，她選擇一套Badgley Mischka 藍色星空裙裝創造傲人仙氣，衣著以遍佈的閃片打造流星般效果，行走之餘都難以忽視，張柏芝一頭波浪捲髮與淡妝更顯浪漫，在裙裝上緊下寬的輪廓勾勒下，完美發揮纖細身材，與白皙肌膚相佐顯得吹彈可破，絲毫看不出生了三胎，一舉一動仍是少女氣息破表。

▲楊冪 。（圖／CFP）

▲張柏芝、楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪去年12月就搶先演繹，且小露香肩的穿法略勝一籌。（圖／CFP、翻攝自微博）

然而大陸女星楊冪早在去年（2020年）12月時就已經搶先穿上，且不同於張柏芝的演繹方式，楊冪以肩帶斜掛小露香肩的方式彰顯女人味，綁起俐落包頭讓纖細的肩頸線條更完美流露，讓風格產生差異。畫面曝光後，網友也紛紛表示：「楊冪露肩太絕了」、「張柏芝40歲還能有這樣的效果」、「兩人都穿出自己的特色了」。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

楊冪, 張柏芝, 撞衫, 乘風破浪的姐姐2, Badgley Mischka

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

熱菜放涼才能冰？5大冰箱使用NG行為，你犯過幾個

熱菜放涼才能冰？5大冰箱使用NG行為，你犯過幾個

Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便

Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便

全台7家神好吃滷味！給料不手軟又很夠味　連在地人都推薦 「國民阿嬤」尹汝貞越老越漂亮　英國奧斯卡奪獎反應太可愛狂圈粉 《驅魔麵館》金世正身材藏超久！低胸中空裝、美背洗版大解放 吃了就有好心情！5種「快樂食物」讓你告別壓力和憂鬱　 狀態好到不科學！天心保養做好「4件事」，養出逆天美貌 日系彩妝狂燒！Lunasol奶茶色修容餅＋唇露　Celvoke絲絨玫瑰眼影飄仙氣 3個超多人犯的「挑選香水NG行為」！正確試香2關鍵再也不怕買到雷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面