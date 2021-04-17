美妝版熱議的七款「美白精華」！保濕、淡斑很有感　重回少女系膚質

春天是美白的好時候，讓我們在夏天來臨之前白成一道光吧！以下編輯為大家帶來7款PTT、Dcard網友熱議「有感美白精華」推薦，擦得多不如擦得巧，讓我們選對保養輕鬆成為白雪公主吧！

美白精華液推薦1：克蘭詩 氧氣亮白淡斑精華 30ml

這款淡斑精華，是克蘭詩智慧美白淡斑精華的升級版。透過桃金孃＋加勒比櫻桃精萃，打造「雙重氧氣亮白科技」來讓柔白嫩亮效果最大化，穩紮穩打讓膚色變得令人超滿意！就算沒有上妝也散發透亮光澤，膚觸更是細緻滑順的。

牛奶般的乳白色質地，吸收速度與保濕度皆高分，是混合～乾肌在夏天會喜歡的清爽度。網友分享：「香味是很溫柔很好聞的植萃氣息，會讓人特別期待每次的保養時光！連續使用肌膚又水又亮，有種被開了燈的感覺，觸感也很接近我的理想。」

美白精華液推薦2：雅詩蘭黛 Pro極速光感煥白全能精華 30ml

雅詩蘭黛的小白瓶精華，被網友評價是「擦的美肌濾鏡」！透過三大獨家造光成分開創的「未來光感煥膚科技」，與黃金橙精萃和酵母精萃，能相輔相成幫助維他命C發揮最大效用與穩定，所以白天使用也OK。

不說成分，單就質地和效果來說，編輯對它愛不釋手！質地偏稠但推開是柔潤，對於偏乾肌膚來說可以提供恰到好處的保濕力。長時間用下來，臉蛋的淨度與亮度有所升級，摸起來更是滑嫩滑嫩的，朋友還曾問過：「你是不是偷偷跑去醫美啦～」

雅詩蘭黛 Pro極速發光安瓶 10mlx4

想要美白之路抄捷徑？把雅詩蘭黛難得推出的「美白安瓶」帶回家吧！集結三大QD美白成分，以維他命C糖柑與維他命E幫助改善暗沉、肌膚乾燥與粗糙，最後藉由甘草精華來穩定膚況。早晚使用並連續一個月，可幫助重回透亮水嫩的少女系膚質，是參加婚禮、春酒、謝師宴等大場合前的急救保養！

美白精華液推薦3：台酒生技 Vinata密集美白精華液 30ml

學生、油肌想找的美白精華在這邊！Dcard好評不斷的台酒美白精華液，清爽的凝膠狀質地，推開之後偏水感，但仍有一定的保濕度。網友分享：「感覺臉有提亮，就是那種肌膚喝飽水，透透嫩嫩的感覺！膚色不均暗沉也有逐漸改善，至少素顏不會再看起來黯淡、沒精神。」

美白精華液推薦4：innisfree 漢拏山柑橘C亮白精華 30ml

innisfree 濟州柑橘重點淡斑精華 30ml

柑橘香控別錯過它！富含漢拏山柑橘果皮萃取物與維生素B3衍生物(菸鹼胺)，有助於保濕、提亮膚色、緊緻毛孔。質地非常水潤保濕，需要稍微按摩來幫助吸收，搭配上衛生又好控制用量的滴管設計，很推薦偏乾肌膚、小資族入手。（右滑圖片～看質地）

網友分享：「亮白很有感！如果想讓美白效果提升，推薦可以再搭配同系列的重點淡斑精華，針對局部暗沉做加強。乳白狀質地雖然濃稠，但推開後很滑順沒有油感，且還有相同療癒的柑橘香氣呢！」（右滑圖片～看美白系列的全品項質地）

美白精華液推薦5：OLAY 高效透白光塑淡斑精華 25ml

OLAY的光感小白瓶算是都市傳說的存在了吧？甚至有小紅書、Dcard網友評價它的是SKII小燈泡的平價替代！介於精華液與乳液間的質地，滑順好推也兼具保濕感，並透過關鍵的維他命B3（煙醯胺），來幫助肌膚追求透亮感。

小編用完是覺得，SKII有著無敵的獨家pitera成分，效果自然會略勝一籌。不過光感小白瓶長期用下來確實會給人一種「我雖然熬夜了，但今天不上妝，素顏出門也OK」的感覺。

美白精華液推薦6：ORBIS 淨擊煥白精華露 25ml

- 補充包 25ml

嬌貴肌膚的美白保養選它！無香料、無著色、無酒精、不使用合成界面活性劑等溫和配方，並運用５種植萃精華與關鍵的「m-勻亮因子」，來幫助臉蛋均勻嫩白與保水度提升。滑順的質地更像是不稠的乳液，不會黏膩、吸收也快，小編覺得靠它養出來的肌膚狀態，更接近吃飽睡好，氣色被升級後那種水嫩透亮感。

美白精華液推薦7：AHC 40%複合菸鹼醯胺 黑色素淨膚精華（寶雅獨家） 20ml

AHC 64%複合傳明酸 超透亮打光精華（康是美獨家）20ml

近年來量身打造的保養是趨勢，為此AHC這回就透過全新4款「肌膚解答精華系列」，來為女孩們的保養力精準助攻，讓面對不同肌膚困擾與需求時不再驚驚怕怕！

說到夏天，美白戰役自然是要再次展開，除了日常防曬功夫不能馬乎，選擇有「菸鹼醯胺與穀胱甘肽」成分的保養也能改善困擾。不過如果你是因為壓力，導致暗沉氣色差與膚色不均，小編則推薦添加傳明酸複合的精華液，來突破肌膚撞牆期。

如果你是毛孔星人，也可以試試看水藍色的緊緻精華唷！

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈、翻攝自小紅書＠月亮喵、台酒生技、ORBIS、AHC

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