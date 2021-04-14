徐玄IG出面感激不忘放火燒大家　身上唯美提花上衣竟千元有找

記者王則絲／台北報導

韓女星徐玄這幾天因3年前拍攝電視劇《時間》時，遭受不平等對待的委屈而頻上版面，面對好友與粉絲們的心疼安慰和打氣，徐玄也不忘發美美的自拍照向大家表達感激之意，最新發出的貼文中，徐玄還順道放了一把火燒大家，身上的同款唯美方領上衣竟只要台幣不到千元就能入手？

▲徐玄近日因「金正賢事件」也頻上版面。（圖／翻攝自IG@seojuhyun_s）



因演出韓劇《哲仁皇后》爆紅的男星金正賢，近日被爆料指出3年前與徐玄搭檔演出《時間》時，因當時女友徐睿知「不許有身體接觸」的命令而刻意對徐玄冷淡疏遠、不演有身體接觸戲份，導致徐玄當時常常在片場哭泣、劇組大受影響，如今事情浮出台面上，金正賢、徐睿知被大眾砲轟，而隨著徐睿知經紀公司發出聲明、撇清責任，整起事情似乎漸漸步入落幕階段。

而事件裡無辜的受害者徐玄則是讓粉絲們特別心疼，當時受到的委屈卻沒有說出來，肯定累積了不少壓力，面對網友粉絲、身邊朋友們鋪天蓋地而來的關心，徐玄心懷感激發文：「愛我的人們，永遠謝謝也愛你們。Love You」、「希望好事可以發生在每個人身上。」

▲徐玄身上穿的綠色方領上衣其實來自平價品牌ZARA。（圖／翻攝自IG@seojuhyun_s）



同時徐玄也不忘耍美一波，一張張自拍照中雖然妝容清淡到近乎素顏，狀態還是相當好，最新貼文中身穿嫩綠色的提花上衣，方領與短版設計凸顯徐玄姣好身材，充滿浪漫氣息，但其實這件上衣不是什麼昂貴的精品，而是不到台幣千元的ZARA所推出，不需要花大錢就能Get同款，瞬間讓粉絲燒成一把火。

▲ZARA提花短版上衣，NT＄990。（圖／翻攝自ZARA）



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