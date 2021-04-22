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「定妝噴霧」適合膚質功效詳解！防爆汗、超保濕今年夏天再也不脫妝

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夏季天氣悶熱，畫完底妝後一定要加上定妝步驟、才能確保戴口罩妝容也能持久！2021春夏許多品牌都推出新品定妝噴霧，一起看看不同定妝噴霧的妝感功效及適合膚質詳解，今年夏天再也不脫妝！

2021春夏定妝噴霧新品推薦1：PONY EFFECT 絕對持久定妝噴霧，100ml
4月12日上市
功效解析：保濕、不破壞妝感、防水抗汗

韓系彩妝品牌PONY EFFECT在2021年初夏將推出新的底妝系列，其中包含這款定妝噴霧，添加杜松精油、天然椰子油與白樺樹皮萃取，上臉後能提升肌膚保濕度、滑順度及服貼度，各種膚質都適用！超精細噴頭讓細緻的噴霧均勻分布，在臉上形成一層輕薄的防水保護膜，不破壞底妝原有的妝感，戴口罩、夏季爆汗也可以讓底妝更加持久不脫妝。

▲定妝噴霧推薦。（圖／美人圈）

另外分享一個定妝噴霧用法，如果覺得眼影不顯色、或是想讓眼影更加持久的話，推薦將定妝噴霧先均勻噴在眼影刷上、再用眼影刷沾取眼影上妝，透過這樣的步驟可以讓眼影變得像是霜狀質地般服貼，不只更加顯色、也會更持久。

▲定妝噴霧推薦。（圖／美人圈）

2021春夏定妝噴霧新品推薦2：DIOR 超完美持久定妝噴霧，100ml
3月15日上市
功效解析：保濕控油兼具、柔霧光澤感

DIOR在3月推出全新的超完美持久底妝系列，其中這款定妝噴霧含有純淨三色堇精萃及吸油粉體，幫助肌膚保濕補水！另外細緻噴霧上臉不破壞妝容，幫助底妝呈現淡淡的柔霧光澤感，同步完成保濕控油的效果！針對出油較大的肌膚，化妝師也建議夏季可以使用「雙層夾心定妝法」，底妝後先噴一層定妝噴霧，等噴霧乾燥後再薄薄上一層蜜粉，最後再噴上定妝噴霧，記得定妝噴霧噴上臉時不要以手輕拍、要等噴霧自然乾燥，才不會弄花底妝。

▲定妝噴霧推薦。（圖／美人圈）

韓妞試用照：

2021春夏定妝噴霧新品推薦3：ADDICTION 奧可玹 超時定粧噴霧，70ml
4月23日上市
功效解析：抗油抗汗、隔離微塵

▲定妝噴霧推薦。（圖／美人圈）

ADDICTION將在4月推出全新的底妝系列，除了氣墊之外、還有這款定妝噴霧，添加橄欖油・荷荷巴籽油・紅花籽油・芝蔴籽油、薔薇果油等植物萃取成分，不只保濕不乾燥之外，超微米的水霧噴霧不僅能隔離空氣中的微塵粒子、還有優秀的抗油抗汗效果，讓妝容更加持久！

2021春夏定妝噴霧新品推薦4：benefit 嘖嘖稱齊無油慮定妝噴霧，120ml
4月1日上市
功效解析：毛孔隱形、控油、霧面妝感

油肌、毛孔肌一定用過的benefit嘖嘖稱齊系列增加新成員！2021夏季推出全新定妝噴霧，一樣含有經典的毛孔隱形粉末，搭配防水成膜配方全方位打擊油光、隱形毛孔，超輕盈微細噴霧噴上後像雲霧般輕盈，讓底妝呈現絲滑霧感，戴口罩也不易脫妝。

▲定妝噴霧推薦。（圖／美人圈）

韓妞試用照：

2021春夏定妝噴霧新品推薦5：克蘭詩 保濕定妝噴霧 初戀櫻花限定版，50ml
3月1日上市（限量）
功效解析：保濕舒緩、防護、定妝

克蘭詩在3月時推出限量的櫻花限定版定妝噴霧（還有常態版），以有機蘆薈萃取打造保濕舒緩配方，同時兼顧定妝與保濕雙重功能，植萃配方打造抗汙染複合素，達到不脫妝、不泛油的防護效果，同時不破壞底妝原有光澤，細緻水霧還有淡淡的櫻花香氣、簡直太療癒！

▲定妝噴霧推薦。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／BEAUTY美人圈、翻攝自IG@benefitcosmeticskorea、@ponyeffect_official、克蘭詩、ADDICTION

【延伸閱讀】

秋冬定妝技巧教學！化妝師解答定妝噴霧、蜜粉差異，不同膚質混合定妝、妝容更持久

先防曬還是先妝前？新手必學6個實用底妝建議，不出錯的底妝正確步驟、底妝更乾淨服貼

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

定妝噴霧, 定妝, 膚質, 脫妝

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