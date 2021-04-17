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FENDI夏季必敗「馬卡龍色提籃」！　皮革包扣、透視風史上最夢幻

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▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 專為夏天打造BASKET 包款，超療癒色系美翻天。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

春夏時節最適合色系繽紛的包款，FENDI近日曝光了一系列BASKET 包款，以1980年代風格海灘包為主題，黃色、粉色、白色等多種色彩交織，讓人陷入選擇困難，再加上鏤空裝飾細節，簡直是夏季必備包款，拎上街就能成為全場焦點！

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Silvia Venturini Fendi 本季以奢華風格與永續發展的氛圍設計出 BASKET 。（圖／品牌提供）

Silvia Venturini Fendi 本季以「透視反思」理念傳遞，渴望打造出家庭般舒適的單品， BASKET 包款在秀上短暫曝光也引起熱議，延續1980年代風格海灘包風格，童趣之餘相當具有辨識度，並提供中、小型尺寸，中款可輕鬆容納水壺以及拖鞋等物品，小型也能滿足日常所需。一字排開，鮮明的黃色、簡潔白色、嫩粉色以及橙色、霧藍色完美整個春夏。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲品牌經典「FF」 皮革印記，注入中央提升質感，（小）NT$20,500；（中）NT$28,500 。（圖／品牌提供）

包款細節則有品牌經典「FF」 皮革印記，注入中央提升質感，再加上包身底部的 FENDI 著名印花圖案和皮革包扣，當皮質與整體回收再生的 PVC 材質相融合時，又是完美不過的搭配，也可加上各種 Nano 吊飾、Pico 吊飾及 Strap You 肩帶豐富造型。為兼顧永續發展，BASKET 包款則完全採用綠色環保，像是生產鞋底產生的廢料，可以用它產生出優質的異質或均質塑膠，不對環境產生負擔。

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé大勢的 Woody「燕麥牛奶」帆布托特包，靈感來自於品牌的平底便鞋，小型托特包，NT$25,600；人字涼鞋，NT$14,100。（圖／品牌提供）

同樣季節感強烈的還有Chloé大勢 Woody「燕麥牛奶」帆布托特包，其實靈感來自於品牌的平底便鞋，延續鮮明LOGO織帶作為設計亮點，注入奶白色「燕麥牛奶」色調，在春夏交接之時帶來療癒視覺享受。輕巧好上手的雙色帆布設計，不忘以皮革遊走輪廓，增添精品級辨識度，當然最吸引人的還是大容量實用性，可以充當上班、出遊包款，一顆多用CP值很高。

另也有「編織提籃」，特別與社會企業合作，委託肯亞農村地區的婦女製作，以提供婦女穩定收入，所以每一個編織提籃都是獨一無二，且經過編織工匠親手打造，擁有自己專屬的皮革標籤。包款小巧之餘，細長的提把輕巧拎起，底座還藏入了Chloé皮革字樣，通過抽繩拉緊內袋，取物十分方便。

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé Woody世界公平貿易組織合作編織提籃，NT$21,300；水桶包，NT$19,500。（圖／品牌提供）

►BALENCIAGA夏裝亮點整理！　迷你機車包必敗、男女共穿CP值破表

►搶不到Chloé燕麥奶帆布袋！還有隱藏版「編織水桶」兩萬有找更燒

關鍵字：

FENDI, BASKET , , 春夏

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