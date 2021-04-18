女孩們衣櫃中必須私藏「粉嫩色內衣」！無鋼圈、法式薄紗為自信美加分

美好的一天，就從穿上充滿少女心的夢幻內衣開始，今年春夏眾多品牌推出夢幻粉嫩色系內衣，挑選自己喜愛的內衣款式，不僅能為約會穿搭增添甜美可愛氣息，也能為自己的自信心加分，想知道有哪些款式就看下去吧～

黛安芬．美型系列-玫瑰佳人 優雅集中托高胸罩

想要擁有性感深V事業線，同時享受無壓迫的自在內衣，「黛安芬．美型系列－玫瑰佳人系列」透氧親膚材質讓你超無感～以兩側月牙與雙重提托顯現集中托高效果，並採用側邊下擺加寬設計，增強整體支撐度，溫柔包覆胸部。

▲黛安芬．美型系列-玫瑰佳人（優雅粉），B-E。

加上精緻雙色玫瑰刺繡，營造出典雅柔美的浪漫風情，不論是閨蜜聚會、男友約會各個場合都超適合，完美顯現前凸後翹的漂亮身形，隨時隨地都能展現美麗自我，絕對是每個女孩們衣櫃中必須私藏的絕佳秘密武器！

▲黛安芬．美型系列-玫瑰佳人（優雅粉），B-E。

黛安芬．Fit Smart智能貼合系列 深V無鋼圈胸罩

想要集中胸型也可以選擇無鋼圈內衣！「黛安芬．智能貼合系列」今年再次推出春夏新款，採用創新4D立體彈力罩杯、蕾絲，跳脫傳統兼具支撐力、包覆性的無鋼圈設計，與胸部能夠完美無縫貼合塑造漂亮胸型。能夠輕鬆自在活動不空杯，輕盈無感不勒胸，從內而外散發搶眼魅力及滿滿自信風采！

▲黛安芬．Fit Smart智能貼合系列（活力紅）。

UNIQLO無鋼圈美型胸罩（運動後交叉）運動型內衣

「無鋼圈美型胸罩－運動後交叉」透過交叉背帶設計完美支撐胸部，顯現背肌曲線，適合運動穿著不用怕肩帶隨時會滑落！罩杯採UNIQLO基本無痕設計，樣式簡約百搭，這次還推出粉嫩色系單品，不僅舒適不壓迫，就連日常穿搭薄透衣服也不容易曝光～

▲UNIQLO無鋼圈美型胸罩-運動後交叉（粉色），XS-XL。

UNIQLO無鋼圈美型胸罩（托高集中）集中托高蕾絲胸罩

比起深V性感爆乳款，許多人反而更追求內衣穿著舒適度，Dcard、PTT各大社群平台推爆、回購率相當高的人氣內衣品牌UNIQLO，今夏再度推出新款無鋼圈內衣，打破以往素色、無痕簡約形象，同時兼具高機能性及舒適貼身的蕾絲設計，不僅穿起來輕柔舒適，同時也能兼具外在美！

▲UNIQLO無鋼圈美型胸罩-托高集中（粉色），A-D。

「UNIQLO無鋼圈美型胸罩－托高集中」全新革命再進化！採用獨特交叉支撐結構，呈現極致美胸修身效果，自然集中不壓胸，支撐出漂亮立體胸型，這款內衣在網上更是好評不斷，為今年春夏必入手無鋼圈內衣～

ASPORT Spiritual Gangster 運動型內衣

疫情時代更多人願意外出運動健身，衍生出全新的全民運動熱潮，這時候兼具舒適、時尚的運動內衣就很重要啦～

▲ASPORT。

引領運動時尚風潮的ASPORT，備受好萊塢女星喜愛，這次特別推出適合亞洲人的粉色戰袍，擁有塑形顯瘦自信曲線，加強穩定、完美包覆的設計穿起來無負擔，加上透氣排汗的頂級面料，在運動同時也能散發女人味，絕對讓你成為全健身房焦點！

▲ASPORT。

SIMONE PÉRÈLE 西蒙佩兒 SIMONE系列-火花 全罩低領胸罩

「SIMONE PÉRÈLE 西蒙佩兒」於今年春夏推出全新SIMONE系列，特殊鏤空精緻薄紗，加上若有似無的拼接剪裁設計，隱約在胸前看到刺青效果刺繡，再次提升性感魅力氛圍，不禁想讓人咬一口（羞）～姊妹們應該都知道今晚戰服要穿哪件了吧！

▲SIMONE PÉRÈLE 西蒙佩兒 SIMONE系列-火花 全罩低領胸罩（木瓜果）。

適合小胸的法式內衣絕對非它莫屬！主打無束縛感的法式內衣「SIMONE PÉRÈLE 西蒙佩兒」，一穿上就驚為天人，不著痕跡卻高拔堅挺不塌陷～只要再搭配稍微性感的小動作，女人味瞬間倍增，要不被迷倒也難～

PEACH JOHN 夢幻奇蹟可機洗蕾絲軟鋼圈內衣

選擇多樣的日系「夢幻少女系」內衣品牌PEACH JOHN，深受不少少女們喜愛，同時兼具舒適性及外觀，就連擁有渾圓美胸的田中美奈也愛穿～「夢幻奇蹟可機洗內衣」進化版打造飽滿渾圓美麗胸型效果，完美包覆貼合女性胸部，自然澎軟的優美線條一覽無遺，不禁讓眾人都讚嘆，快穿上它，向你的另一半宣示愛的誓言吧！

▲PEACH JOHN夢幻奇蹟可機洗蕾絲軟鋼圈內衣（甜美粉），B-F。

搭配質地柔和親膚的細緻蕾絲，勾勒出美麗花卉輪廓，甜美中不失性感，穿上更是自信、魅力滿分，快穿上為彼此生活增添點浪漫吧～

PEACH JOHN Nice body完美比例托高鋼圈內衣

這款「Nice body完美比例托高鋼圈內衣」採用罩杯襯墊加厚設計，穿上去不怕副乳外露，展現高挺胸部曲線，不論什麼身形，只要挑對內衣就能幫你打造完美比例的Nice body！

▲PEACH JOHN Nice body完美比例托高鋼圈內衣（裸粉），B-F。

喜愛親膚、無拘束感的少女們注意了！輕盈舒適無感的鋼圈，搭配清甜、不會過於成熟的木耳邊蕾絲，讓你在浪漫節日，不只性感又舒服自在～

文／美人圈

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