驚喜住進台北蛋黃區的設計酒店！電梯有西班牙味、房間靠材質分區

文、圖／Ean

有的旅宿，透過手機欣賞便知八九，有些非得實地親手輕撫，才能完全清楚。小隱台北東區的賦樂旅居（HOTEL PROVERBS Taipei），黑色網狀的鋼鐵外觀，以「有景則借、無景則避」的建築思維，透過整體半透視的設計，創造與城市的若即若離，呈現鬧中取靜之美。整間飯店規劃 5 種房型、僅 42 個房間，量體不大正好可把質感與細緻度做到極致，從裡到外，由知名設計師陳瑞憲操刀，許多傢俱與飾品甚至都是從歐美選購後再加工量身打造，例如，從蘇富比拍賣會上得標、來自歐洲古堡的手工浮雕黑鐵片，就成了飯店酒吧絕美的牆面與天花。像個洗鍊有味的紳士寓所，結合古典歐風與精緻工業風，具高度完成與一致性，難得的是所體現的沈穩奢華風格，能讓房客接觸與使用！目前「設計酒店聯盟」（Design Hotels）在台灣僅有三間成員（註），賦樂旅居就是其中之一，置身於此，確實會讓人想放慢腳步，好好欣賞這裡的細節處處。

註：設計酒店聯盟三家台灣成員，台北有兩家是賦樂旅居與 S Hotel，另一間是位於墾丁的華泰瑞苑

▲賦樂旅居以洗鍊帶些神秘之姿，矗立繁華東區

▲低調華麗的飯店房卡，在某個角度光線的照射下才會顯現花紋

▲房間床邊刻意低垂的水晶吊燈，不只方便閱讀，也讓房客能近距離的感受這份奢華之美

飯店強烈風格靈感來自西班牙畫家 Goya 的作品

要住懂賦樂旅居得先了解酒店的英文名字：HOTEL PROVERBS Taipei，源自於陳瑞憲很欣賞的西班牙畫家 Goya 蝕版畫作品’’Los Proverbios’’，陳瑞憲以如家的客房設計，來向 Goya 呈現世間眾生相的系列作品致敬。一樓電梯打開，強烈的紅光風格是西班牙式熱情的展現，來到客房樓層，廊道的紅銅面鏽蝕痕跡與 Goya 的蝕版畫呼應，同時藉由紅銅鏡面帶來的視覺延伸感，在鎢絲造型的 LED 燈映照下，讓前往客房的空間帶有奢華的嘉年華魔幻感，微醺且歡快的氛圍，也順勢帶出了’’Indulge Yourself’’（放縱你自己）的飯店理念。

▲電梯一打開，風格強烈的紅色帶給房客熱情的驚喜

▲紅銅廊道，迷幻的華麗

以地面材質來區分場域功能

這回入住的是賦樂旅居的第二等房型「卓越客房」，陳瑞憲大量採用紅銅、黑金石、大理石和胡桃木等元素建構，不使用隔間，而是以地面上的不同材質，來規畫不同「區」，例如以法國購入的土耳其手工地毯營造出客廳區；寬版具有優美紋理的胡桃木質地板，讓臥室區多了溫度，而義大利山水石則讓衛浴空間增添品味奢華感，保持空間視覺的通透性，外加還有個不小的陽台，空間感不只有平面圖上的 12 坪。

▲這次入住的卓越客房（907 號房），坐在客廳的舒服沙發上不管是翻書或看電視都很享受

▲設計師陳瑞憲以地面上的材質來介分區域

▲客房的照明設計相當出色，兼顧到功能性與氛圍

使用不同材質，大膽展現衝突美學

這間臥室裡主要的奢華感，當來自低垂的床頭水晶燈，一旁接連的卻是樸實的清水模牆，倚牆有著荷蘭輕工業風的中空衣櫃，原本竟然是個書櫃。他們把美國 Restoration Hardware 鐵製書櫃去除外殼和門板後，改造成置衣櫃，獨一無二。床邊小小的空間展示了陳瑞憲最擅長的衝突美學，不覺突兀，是膽識也是功力。待房間裡，你一定跟我一樣，會忍不住伸手去摸，不管是門後的絲絨、牆面延伸到天花板的米色布，或是包覆床頭的頭層牛皮，是美好觸感也是質感。除了伸手摸，也請儘管伸手去拿，紅銅製的 Mini bar 除了酒、其餘的餅乾飲品都是免費，此外搭載環繞效果的 YAMAHA Soundbar 音響的視聽設備也於房客入住期間提供 120 部免費電影隨時觀看，為的就是要讓房客如在家一般的自在，同時也再次的呼應飯店理念 ’’Indulge Yourself’’。

▲陳瑞憲以獨特的衝突美學，讓客房帶有魔幻感的華麗

▲使用床頭櫃頭層牛皮的餘料，製作成 mini bar 點心箱的杯盤袋，很有質感

▲手寫的歡迎卡，很有溫度

奢侈佔了客房三分之一大，這是個相當出色的衛浴空間！使用義大利山水石如畫展開，在多個雅緻燈具的妝點下，增添空間貴氣。淋浴空間大，使用的備品味道也舒服，我還發現貼心的在黑金石的洗手台上放了一包茉莉味道的沐浴鹽，款待房客可以躺在很大的獨立浴缸裡，好好泡個澡。

▲奢華的衛浴空間，還有個獨立浴缸可舒服的泡個澡

▲牆面與地板鋪設的是義大利山水石，呈現品味的華麗感

TK SEAFOOD & STEAK 轉型，合適好友分享歡聚

一樓的餐廳 TK SEAFOOD & STEAK 剛做調整，從原本比較拘謹正式的 fine dining 變成比較輕鬆的分享用餐形式。我約了好友在此聚餐，點了幾道從「羽衣甘藍沙拉佐松露油醋醬」、蠻台的爽口開胃菜「野當歸現流花枝」以及會提供桌邊服務的超大「爐烤大目鮪魚下巴」，到兩份主菜「美國1855黑安格斯肋眼牛排」與佐蘋果醬汁的「宜蘭噶瑪蘭黑豚」，還有甜點提拉米蘇，口味都很不錯，很適合三五好友一塊輕鬆品嚐。不只美味，空間設計也有味道，餐廳中央挑高垂吊了八盞水晶吊燈，藉由鏡面反射，宛如綻放煙火，美極了！

▲巨大的爐烤鮪魚頭，口感軟嫩有點像是燉豬肉

▲點的幾道料理不管是沙拉或前菜，都很美味

▲牛排現烤，師傅的火侯掌握功力好

▲品質很不錯的肋眼牛排，五分熟蠻剛好

▲八盞水晶燈高低垂掛，藉由鏡面反射綻放

用完餐後，不妨直接到 3F 續攤，East End 是個很有味道的 Design Hotels 國際級雞尾酒酒吧，週五夜座無虛席。我點的雞尾酒名為「Summer Time」，插著酒保剛從戶外花園剪下的迷迭香，酒體調的蠻好入口。興致在話頭上又多了酒精催化，與好友們聊得笑的開懷盡興，在這最棒的是，睏了，上樓就回房間，安全放心又自在！

▲微醺的夜，很盡興

▲East End 酒吧在週五晚上座無虛席

▲Summer Time 調酒，若不喜歡酒精味太濃，這款推薦

最後值得一提是飯店的地利之便，位於台北市東區 SOGO 忠孝館後方，位置極佳，不光是方便血拼，入住期間，讓我方便吃到一位難求的日本壽司店「美登利」，還來回散步到小巨蛋去聽周華健演唱會。出則市，隱則避，賦樂旅居不光是風格美學，就連地理空間的轉換，也讓人感受到衝突的美好！

▲若非這回入住，也不會發現原來台北東區的高空，藏有這麼一方可俯瞰這座城市的水池

▲景觀水池，日間映照天的藍，晚上收盡霓虹夜色

/ Info. /

賦樂旅居

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地址：台北市大安區大安路1段56號

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！