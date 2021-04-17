迪士尼《愛麗絲》便當盒、野餐墊太唯美！30樣郊遊必備品只要百元

編輯／Emily 圖／翻攝自dtimes.jp、shopdisney.disney.co.jp

迪士尼電影《愛麗絲夢遊仙境》今年歡慶發行70周年，特別與日本大創合作，推出以「Alice's Curious Garden」為主題的聯名系列，配合春暖花開的季節，使用粉嫩夢幻顏色，搭配唯美風格插畫，開發了便當盒、野餐墊、水壺、保溫袋等30樣郊遊、野餐相關商品。

春夏剛好是適合郊遊、野餐的季節，日本大創的「Alice's Curious Garden」聯名就以此為發想，推出一系列商品。野餐必備的野餐墊色調清新明亮，搭配滿滿的愛麗絲、小花、茶杯…手繪風插圖，看起來超夢幻，鋪在草地上彷彿置身童話故事中。

野餐攜帶食物就需要好用的提袋，這系列有推出一款便當袋，雖然尺寸不大，但底部有撐開，不用擔心裝不下便當盒。另一款是具保溫、保冷效果的大型提袋，尺寸為30 x 24 x 21公分，容量非常足夠，都是適合外出郊遊攜帶的好物，袋子系列都有兩種不同花色。

有了食物當然也不能少了飲料，愛麗絲系列中有兩款透明水壺，一款印了愛麗絲在花田中閉上眼的圖案，另一款是滿版印花，水壺的蓋子都帶有木紋設計，看起來充滿質感。

雖然天氣變暖，但有時還是會感到涼意，這時就能帶上毛毯以備不時之需，愛麗絲圖案印到毯子更唯美，不只郊遊能用，平時在家中或上班也能蓋，愛麗絲聯名系列價格很便宜，野餐墊、便當袋、透明水壺都只要330日圓（約台幣86元），大型提袋和毛毯則是550日圓（約台幣143元）。

為了慶祝《愛麗絲夢遊仙境》70周年，日本迪士尼官方商店也推出一系列紀念商品，其中有超可愛的「愛麗絲茶具組」，杯子和茶壺使用粉紅、紫等夢幻配色，一面是愛麗絲、白兔的繽紛圖案，另一面則以詭譎的妙妙貓為主角，有了它們在家就能享用夢幻的午茶時光。另外還有精緻的「愛麗絲造型擺飾」，會讓人回想起電影裡的橋段。

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