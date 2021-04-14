野獸派藝術風格啟發Chaumet　雕塑線條勾勒陸蓮花珠寶

▲Chaumet舉辦「LA NATURE EN MOUVEMENT」頂級珠寶和腕錶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet今舉辦「LA NATURE EN MOUVEMENT」頂級珠寶和腕錶展，將大自然的動態濃縮其中，作品包括麥穗、蜜蜂、姿態靈動的動物，以及靈感源自陸蓮花的全新珠寶Éclosion de Chaumet與Esquisse de Chaumet系列，有別於一般花朵珠寶柔美的風格，新作擁有如雕塑般的線條，配上強烈的色彩，個性鮮明。

▲名模林葦茹佩戴Chaumet Esquisse de Chaumet系列珠寶與腕錶。（圖／Chaumet提供，以下同）





▲名模李曉涵佩戴Melodie Nacree 18K 白金冠冕、Feuillage Eternel 18K白金耳環和L'Epi de Ble 18K白金戒指。







▲Chaumet Éclosion de Chaumet耳環主石為沙弗萊石（左）6,394,000元，主石是2.44 克拉橢圓形粉紅尖晶石戒指4,202,000元。

Chaumet從野獸派藝術風格取材，將大膽線條與色彩轉化至珠寶，創作陸蓮花主題的Éclosion de Chaumet系列，濃郁的錳鋁榴石、沙弗萊石、粉紅尖晶石構成一片繽紛，細看略呈三角形的小花瓣竟有縞瑪瑙與黃玉髓兩種寶石拼接卻不著痕跡，彰顯精湛工藝；相同概念的Éclosion de Chaumet系列，則以品牌代表色藍色為主，選擇藍寶石、藍紫色丹泉石與鑽石、珍珠母貝勾勒出陸蓮花的立體姿態。

▲Chaumet吊墜可轉化成胸針的Esquisse de Chaumet 18K白金項鍊（左）16,440,000元，主石為6.05克拉橢圓藍寶石的Esquisse de Chaumet 18K白金戒指，鑲嵌1顆重6.05克拉的橢圓形藍寶石的戒指10,960,000元。





▲Chaumet Mélodie Nacrée 18K白金冠冕，約14,613,000元。

將於4月底在台舉辦「Signature高級珠寶系列」展的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），也將花朵造型珠寶列為主角之一，特別是鑲嵌藍寶石鑽石Petit Gloxinia花朵胸針、鑲紅寶石與鑽石的Feuille de Vigne葉形胸針，均採用招牌的Mystery Set隱密式鑲嵌工藝，將金屬鑲座隱藏於寶石下，讓立體弧度花瓣上的藍寶石或紅寶石綻放極致光彩。

▲梵克雅寶隱密式鑲嵌藍寶石鑽石Petit Gloxinia胸針。（圖／梵克雅寶提供，以下同）



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