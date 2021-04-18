8款讓生活美好的小物！雪白雞毛撢子擺著就美、六角貓屋疊多個更可愛

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自felissimo.co.jp

想要讓生活、居家小物充滿設計感，卻又不知道怎麼挑選嗎？這裡幫你整理出「當代文化好物」、「享受質感生活」、「人氣角色與插畫」三大類型，當中有多款創新又有特色的小物，絕對能找到你愛的風格，讓你在生活中處處與設計產生連結。

【當代文化好物】

現在很多設計感小物會把經典台味元素融入其中，當新舊文化相遇，能碰撞出特殊的火花。像「雪白雞毛撢子」就把傳統物品重新包裝，賦予新的生命，擺著就像個唯美裝飾品，實際上又能清潔打掃。

「桌上窗景」是一款精緻的擺飾，以窗為設計概念，使用異材質碰撞，將石頭、玻璃、木框搭在一起，創造出獨特的美感，光線透過方正的玻璃投射出來，配上乾燥花裝飾非常美。

「招財揪吉」將傳統的招財蟾蜍透過現代美感設計，做成簡約、流線的造型，每一個流線曲面都能發出光芒，帶有如意、聚寶、招財的意象，成為新時代的幸運物。

【享受質感生活】

添購具有設計感的家居小物，能讓生活充滿質感。「走走移動邊架」在置物桌下面加裝小輪子，讓你能隨意推拉、滑動，完美善用居家空間，上面的多功能分層設計，讓它可以兼當茶几、工作桌或置物櫃。

現代人對毛小孩的用品越來越講究，這款「入厝組合-六角紙貓屋」外觀很有設計感，做成五角形、六角形，特殊角度可以不斷的堆疊、延伸，讓毛小孩能在裡面穿梭探索。

【人氣角色與插畫】

喜歡繽紛風格的生活用品，可以看看畫了可愛原創角色和插畫創作的小物，使用它們能為每一天增添不同新意與樂趣。「A君B子的螢光綠大學T」圖案就逗趣可愛，顏色也很搶眼。

Hello Studio 你好工作室的「插畫棉襪」系列Q到不行，滿版的插圖配上小小刺繡點綴，可愛花樣讓襪子成為當天的穿搭重點。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

喜歡插畫風格的生活小物，也可以看看日本雜貨品牌Felissimo推出的「黃金鼠水瓶套子」，這系列套子上面印了黃金鼠在喝水的圖案，中間挖空部分可以露出水瓶內部，當水量減少時，看起來就像黃金鼠在喝水，共有四種不同花色，全部都可愛又療癒。

►8款「母親節蛋糕」收服媽媽的味蕾 真櫻花千層、Lemon起司派讓人驚豔

►去霍格華茲上學了！「哈利波特書包」能裝魔杖 還附錄取書和4學院紋章