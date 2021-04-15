招牌倒勾再次來襲！TS X Nike Air Max 1最新情報釋出

日前在全球歡慶一年一度的 Nike Air Max Day 之時，網路上突然釋出一鞋王 Travis Scott 將推出 Air Max 1聯名大作的重磅消息，鑒於過去 Travis Scott 就曾以氣墊家族之一 Air Max 270 React 為設計藍圖，釋出相關的合作作品，因此這次再次聯手也讓不少鞋迷相當期待。

而稍早球鞋爆料帳號@py_rates_也為我們帶來最新 Travis Scott X Nike Air Max 1 的進一步情報，據悉本次將會有五款配色，從最象徵性的大地色再到鮮明的黃色與水泥灰，而每一款上頭也都注入了招牌的「倒勾」元素，此外後跟似乎也加入了 Cactus Jack 的字樣，凸顯出雙方的聯名關係。

Travis Scott x Nike Air Max 1 將於 2021 年正式發售，確切日期尚未公布，請有興趣的朋友繼續鎖定 COOL 的追蹤報導。

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