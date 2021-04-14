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像在國外打卡！M One cafe優雅加州、REC COFFEE清新福岡都好拍

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▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

▲M One Cafe正式插旗信義區，主打時髦加州風。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期又有許多兼具職人美食、網美場景的餐飲開幕，話題滿滿，橘色餐飲集團旗下M One Cafe在信義區新光三越插旗，裝潢走目前加州炙手可熱的摩登風，加上主打原味健康的早午餐點，嘴巴眼睛都幸福，而日本冠軍福岡超人氣咖啡 REC COFFEE，首家海外旗艦店將在4/12插旗台中，26層樓超棒景觀加上清爽日系風，真的感覺一秒到國外。

▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

▲M One Cafe在新光三越信義新天地正式開幕。

橘色旗下美式餐廳品牌M One Cafe，正式進駐信義區，在新光三越A11 3樓打造摩登加州風格餐廳場景，還與療癒系花草品牌「草肉實堂」打造綠意空間，大量使用葉材布置，以「Cali-style Cafe」為主要基調，大量使用橄欖綠及奶茶等大地色系，搭配木材桌椅，並以棕櫚葉錯落佈置，創造具有質感但不失活潑的輕鬆氛圍，營造出充滿風格的美式意象。

▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

橘色餐飲集團執行長袁悅苓表示，除了為信義店打造專屬菜色之外，主要餐點則以原味佐原味方式料理，以迎合近年日漸興起的健康風潮，消費者也可透過桌上調味料自行添加，找出自己喜歡的味道，此外也將與坊間手藝精湛的甜點小店合作，將餐廳當成平台，將優質的甜點推薦給消費者，也讓客戶能吃到不同的料理。

▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

▲M One Cafe特別推出六款新光三越A11限定餐點。

福岡人氣咖啡REC COFFEE首家海外旗艦店，近期也中信金控臺中金融大樓26樓開幕，以「提供令人感動的咖啡體驗」為宗旨，不但在高樓層可眺望市景，占地150坪、約90個座位的寬闊空間，也讓消費者更有舒適感，延續日本店鋪的裝潢風格，以木質調的設計搭配清水模，搭配明亮的天光，日本風滿滿。另與時尚潮牌 FR2 攜手合作設計店內商品，以藍白色為主調並保有經典的兔子元素，推出隨行杯、T恤等台灣限定聯名商品。

▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

▲REC COFFEE首間台灣旗艦店插旗台中。

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關鍵字：

M One cafe, REC COFFEE, 打卡, 網美

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