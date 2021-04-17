《驅魔麵館》金世正身材藏超久！低胸中空裝、美背洗版大解放

記者王則絲／台北報導

韓女星金世正在出演《驅魔麵館》後人氣大漲，在社群上亦越趨活躍，近期更迷上了洗版式的暴風更新，讓粉絲們有滿滿的美圖欣賞，光是最近兩週金世正就分享了多套絕美造型，且不吝嗇展露腹肌線條、美背，或是藉由中空設計展現傲人上圍，跟以往比起來可以說是大解放！

▲金世正挑戰「胸口中空」碎花裙裝的誘人造型。（圖／翻攝自IG@clean_0828，以下同）

金世正以往在社群平台上發文較少連發洗版，且在造型上通常以休閒、保守為主，走的是俏皮可愛、甜美少女路線，不過或許是在《驅魔麵館》圈粉無數後，工作變得更為繁忙，近期許多造型都讓金世正展現了充滿女人味的那一面，美到連她自己都忍不住洗版式發文，也讓粉絲們通通大飽眼福。

像是先前釋出的紅色碎花裙裝造型，胸口三角形的挖空設計讓胸前陰影若隱若現，成功製造性感誘人的氛圍；繼「胸口中空」造型後，金世正這回還穿上了另款「胃部挖空」的低胸碎花洋裝，貼身包覆S曲線，顯現出平常被藏住的姣好身材。

▲繼「胸口中空」後，挑戰「胃部挖空」造型。

接著金世正近日釋出一組浪漫唯美風格的大片，將一頭長髮燙成美人魚捲髮，並穿上大削肩的細肩帶背心，不光是大秀鎖骨、直角肩，轉過身後，更展露大面積美背，僅用服裝前方延伸的透紗布條與髮絲稍微遮擋，盡顯性感韻味，體現了由女孩轉變為女人的階段。

▲金世正釋出最新唯美大片中大膽挑戰大面積露背裝。

金世正除了暗藏傲人上圍很久之外，結實的腹肌也很有看頭！近期時常運用短版上衣讓腹肌出來露面，明顯的川字線條讓粉絲們看得超滿足，也令人不禁讚嘆金世正根本就是天使的臉孔、魔鬼的身材最佳代表人物。

▲金世正的川字腹肌也很有看頭。

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