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看10年都OK　熊大兔兔電動牙刷萌翻天！　奶茶色烤箱又美又好用

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▲療癒家電。（圖／飛利浦、BALMUDA提供）

▲近期推出不少療癒家電，在家也能很開心。（圖／飛利浦、BALMUDA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

如果有心選擇，家電都能很療癒，近期知名家電品牌飛利浦與LINE FRIENDS聯名，將音波電動牙刷化身成熊大兔兔，每天早上或晚上就寢時，光看心情就變超好，而日系美型家電BALMUDA旗下熱門商品The Toaster推全新二代款，最棒的就是還有奶茶色，即便烤個吐司也能療癒一下，美美噠看10年都不會膩。

▲療癒家電。（圖／飛利浦、BALMUDA提供）▲療癒家電。（圖／飛利浦、BALMUDA提供）

飛利浦旗下熱門商品Sonicare音波牙刷，近期與LINE FRIENDS聯名推出熊大、兔兔限量款，把超可愛的角色化身成電動牙刷，整支顏色也依照角色外型打造，使用代表色棕與白作為兩款牙刷主色調，握把尾端處則繪上熊大與兔兔可愛的表情，馬上就把牙刷變得萌翻天，還貼心搭配同款包裝盒，出外旅遊怎樣都要帶著它啊！

▲療癒家電。（圖／飛利浦、BALMUDA提供）

▲Sonicare音波牙刷操作簡單容易上手，搭配超萌外型太生火啦！

飛利浦表示，Sonicare音波牙刷，內建2種強度設定，除了可調節刷牙力道，同時也有智慧壓力感測器，當刷牙太過用力時，會提醒使用者調整刷牙力度，減少對牙齦的傷害，另搭配高階機種才有的鑽石亮白刷頭，售價2,990元就能入手。

▲療癒家電。（圖／飛利浦、BALMUDA提供）

日本品牌BALMUDA以美型設計風靡家電界，而其中最紅的烤箱The Toaster也推出全新二代款，除了保留之前主打的「蒸氣技術」，另進一步提升溫度控制的表現，以秒為單位精準設定上下加熱器的強度，號稱無須因為麵包量增加而拉長加熱時間，且在機身新增ON／OFF啟動鈕，讓使用者直接在面板上控制電源開啟。

▲療癒家電。（圖／飛利浦、BALMUDA提供）

▲療癒家電。（圖／飛利浦、BALMUDA提供）

▲二代烤箱承襲蒸氣技術，並新增ON／OFF開關。

而承襲前一代簡單清爽的外型設計之外，二代烤箱除了推出經典黑、白色，還特別推出限量奶茶色，比起黑與白的外型，更增添了溫暖的氛圍，無論是搭配木質調的架子，或是石板、不鏽鋼等置物櫃材質都很適合，奶茶色機身預定4月中在台上市，售價7,990元。

▲療癒家電。（圖／飛利浦、BALMUDA提供）

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關鍵字：

小家電, 飛利浦, LINE FRIENDS, Sonicare, 音波牙刷, BALMUDA, 烤箱, 烤麵包機, The Toaster, 療癒家電

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