億元全美巨鑽大集合　De Beers成對鑽石超稀有

▲De Beers發表總值高達10億元的The 1888 Master Diamonds系列11顆美鑽。（影／記者陳雅韻攝，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

英國鑽石品牌De Beers今發表The 1888 Master Diamonds系列美鑽，共端出從8大鑽石原石切割出的11顆非凡美鑽，重量自5克拉到26克拉不等，當中有10顆都達到最純淨的Type IIa等級，因此各個都有近億或上億元身價，等待貴客收藏訂製獨一無二的珠寶。

▲邱馨慧演繹De Beers DB Classic系列鑲嵌1888 Master Diamonds 系列的26.07克拉祖母綠式切割鑽戒。（圖／De Beers提供，以下同）

▲拋光自一顆源於加拿大的64.94克拉原石的De Beers DB Classic 26.07克拉祖母綠式切割鑽戒，約1億5000萬元。

De Beers動員專業拋光團隊，從8顆來自加拿大與波札那的原石切割與拋光出19顆天然美鑽，構成了1888 Master Diamonds系列，當中11顆今起於台灣展出，最大克拉數為26.07克拉祖母綠切割美鑽，已鑲嵌為DB Classic鑽戒，而其他10顆裸鑽均為鑽石中不到2%的Type IIa等級，身價最高為一顆顏色D、淨度IF的21.32克拉上丁方形切割鑽石，價值約1億8000萬元。

▲張敏紅（上）展示De Beers DB Classic 高級珠寶鉑金上丁方形切割鑽石戒指，鑲嵌1888 Master Diamonds 系列的21.32克拉上丁方形切割美鑽，約1億8000萬元。

此外，1888 Master Diamonds系列也呈現難得的成對巨鑽，包括一對拋光自波札那原石的2顆各10.31克拉梨形切割鑽石、2顆各10.05克拉的上丁方形切割美鑽，此系列也成為登上De Beers科技平台「Tracr」的首批美鑽，可完整追蹤鑽石歷程，品牌也宣布2030年前將提供開採與出售的每一顆鑽石的來源與其帶來影響的資料。

▲De Beers開採自波札那的 129.71 克拉原石雕琢的1888 Master Diamonds 系列，包括來台展出的一對各約1億元的 10.31 克拉的梨形切割美鑽、10.1克拉的祖母綠式切割美鑽、18.03克拉的心形鑽。（圖／De Beers提供，以下同）

▲De Beers員工手持鑽石放大鏡進行鑽石原石的分揀。

Tiffany & Co.去年起推出「鑽石工藝旅程」，是第一家披露鑽石打造所在國的首家珠寶商，每顆自家鑲嵌的 0.18 克拉以上新採購、獨立註冊鑽石，都會向顧客提供原產地訊息，確保來源是「無衝突」鑽石，不僅展現對社會的責任，也能掌握寶石品質，目前Tiffany鑽石主要來自博茨瓦納、加拿大、納米比亞、俄羅斯和南非等5國。

▲Tiffany是全球第一家推出「鑽石工藝旅程」的珠寶商。（圖／翻攝Tiffany官網）

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