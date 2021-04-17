「我不是累，只是對你感到很累。」孩童語錄幽默點出大人的隱藏心聲

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大家常說童言無忌，有時候小孩子無意間的一些話，剛好一針見血的點出最赤裸的真相，講出大人隱藏的心聲。IG上的專頁「Live from Snack Time!」（IG@livefromsnacktime）就蒐集了各種幽默又有益身心健康的「孩童語錄」，許多話都讓大人超有共鳴，看了忍不住會心一笑。

#我沒有很累啊，我是對你很累。

在職場或生活中，難免會遇到一些讓你感到心累的人，但就算有不滿也不能暢所欲言，這時真想像個孩子一樣大聲說：「我不是累，只是對你感到很累。」

#我生下來就是為了睡到中午以後才醒的。

開始上學、上班以後，就不能隨心所欲的睡到中午過後，只有在假日才能享受這種餘裕。對於愛睡懶覺的人來說，這句真的超有共鳴，就是要過中午才起床才能滿足。

#我會聽完你說的話，然後丟到腦中的垃圾桶裡。

隨著年紀增長，對於別人說的話會越來越在意，但有時候一些閒言閒語並不值得讓你煩惱，可以在聽完之後，就把它丟到腦中的垃圾桶裡吧！

#我沒有在睡，只是我的眼睛很害羞。

這是每個周一早晨都超需要的藉口，當你累到睜不開眼時，真想大言不慚的辯解，這不是在睡覺，只是眼睛很害羞而已。

#「學習」和「早起」，是我僅有的兩個問題。

看到這句話就讓人回想起學生時期，會忍不住發笑，其實學生們的問題真的不多，就只有「學習」和「早起」兩個而已。

#洋芋片去哪，我就跟到哪。

對洋芋片的熱愛不分年齡，不管是小孩還是大人，都對洋芋片難以抗拒，只要有它的地方就會想要跟去。

#一小時太短了，應該要有100分鐘。

時間總是不知不覺的流逝，這時就會覺得一小時也太短了，要是有更多時間該有多好。當然這僅限於假日，要是工作日變長可就沒完沒了了。

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