MOYNAT新設計師6大包款一次看！　范冰冰搶背、老花硬殼包必敗

▲MOYNAT新設計師6大包款一次看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

法國品牌MOYNAT在去年（2020年）7月迎來新任創意總監Nicholas Knightly，全新系列終於發佈，這次帶來6大新款，延續品牌最初的行李箱靈魂，有馬鞍包與鎖扣完美結合的FLORI、優雅水桶包BALUCHON、Wheel 旅行箱，帶領時尚迷走入全新篇章。

Nicholas Knightly資歷亮眼，曾任Louis Vuitton（LV）皮革產品設計總監，在去年加入有172年歷史的法國品牌MOYNAT任創意總監，品牌還連帶公佈了新任首席執行官Lisa Attia，成員徹底大換血改革動作不斷，都讓人更期待全新單品的樣貌。





▲「FLORI」馬鞍包輪廓與包蓋鎖扣完美融合，（依序）范冰冰、超模何穗演繹 。（圖／品牌提供）

▲「FLORI」斑鳩灰、天空藍色 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲LIMOUSINE靈感源於1902年的同名經典旅行箱 。（圖／品牌提供）

此次通過Knightly從典藏檔案中汲取設計靈感，身為品牌少有的斜肩包系列，「FLORI」宛如花朵盛開，重新演繹1903年首只斜背包，鮮明的馬鞍包輪廓與包蓋鎖扣完美融合，輕輕一推即可開袋，提柄則致敬於20世紀旅行箱的設計細節。較為硬挺的方包LIMOUSINE，靈感源於1902年的同名經典旅行箱，具有彈性容量的包身由Taurillon皮革製成，圓弧皮革包覆底角的流暢線條，呼應行李箱四邊的黃銅加固裝置，大型的鍍鈀金鎖扣成為點睛之筆。

▲VOYAGE「環形包扣」成為此次的重點細節，孔雀藍與斑鳩灰色 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Baluchon的水桶包更為日常，Taurillon皮革和Pearl小牛皮製成 。（圖／記者鮑璿安攝）

另外，「環形包扣」也成為此次的重點細節，將鮮明的Medallion鎖扣賦予按鍵式磁扣開袋，點綴於中央增添辨識度，分明注入包款VOYAGE以及BALUCHON之中，VOYAGE以柔和的「M」拱形致敬品牌歷史，柔中帶剛的剪裁魅力十足；相較之下，Baluchon的水桶包更為日常，Taurillon皮革和Pearl小牛皮製成，上身十分輕巧。





▲Toile 1920 Monogram老花圖騰佈滿WHEEL （圖二右）以及LITTLE SUITCASE之上 。（圖／品牌提供）

若是對於「老花圖騰」情有獨鐘，此次也將Toile 1920 Monogram佈滿WHEEL 以及LITTLE SUITCASE之上，為1906年存放備用輪胎而生的Wheel包款，重新演繹之下，保留Y字型的皮革繫帶，且加以圓柱形的包身由金屬釘扣緊密環繞著固定，幹練氣息十足。Little Suitcase則是名副其實的行李箱小包，可拆式肩帶搭配老花圖騰，以字母M交錯線條構成印花圖案，是經典不過時的款式。