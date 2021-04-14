fb ig video ETtoday search mobile

MOYNAT新設計師6大包款一次看！　范冰冰搶背、老花硬殼包必敗

>

▲MOYNAT新設計師6大包款一次看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

法國品牌MOYNAT在去年（2020年）7月迎來新任創意總監Nicholas Knightly，全新系列終於發佈，這次帶來6大新款，延續品牌最初的行李箱靈魂，有馬鞍包與鎖扣完美結合的FLORI、優雅水桶包BALUCHON、Wheel 旅行箱，帶領時尚迷走入全新篇章。

Nicholas Knightly資歷亮眼，曾任Louis Vuitton（LV）皮革產品設計總監，在去年加入有172年歷史的法國品牌MOYNAT任創意總監，品牌還連帶公佈了新任首席執行官Lisa Attia，成員徹底大換血改革動作不斷，都讓人更期待全新單品的樣貌。

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲「FLORI」馬鞍包輪廓與包蓋鎖扣完美融合，（依序）范冰冰、超模何穗演繹 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲「FLORI」斑鳩灰、天空藍色 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲LIMOUSINE靈感源於1902年的同名經典旅行箱 。（圖／品牌提供）

此次通過Knightly從典藏檔案中汲取設計靈感，身為品牌少有的斜肩包系列，「FLORI」宛如花朵盛開，重新演繹1903年首只斜背包，鮮明的馬鞍包輪廓與包蓋鎖扣完美融合，輕輕一推即可開袋，提柄則致敬於20世紀旅行箱的設計細節。較為硬挺的方包LIMOUSINE，靈感源於1902年的同名經典旅行箱，具有彈性容量的包身由Taurillon皮革製成，圓弧皮革包覆底角的流暢線條，呼應行李箱四邊的黃銅加固裝置，大型的鍍鈀金鎖扣成為點睛之筆。

▲MOYNAT 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲VOYAGE「環形包扣」成為此次的重點細節，孔雀藍與斑鳩灰色 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲MOYNAT 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Baluchon的水桶包更為日常，Taurillon皮革和Pearl小牛皮製成 。（圖／記者鮑璿安攝）

另外，「環形包扣」也成為此次的重點細節，將鮮明的Medallion鎖扣賦予按鍵式磁扣開袋，點綴於中央增添辨識度，分明注入包款VOYAGE以及BALUCHON之中，VOYAGE以柔和的「M」拱形致敬品牌歷史，柔中帶剛的剪裁魅力十足；相較之下，Baluchon的水桶包更為日常，Taurillon皮革和Pearl小牛皮製成，上身十分輕巧。

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Toile 1920 Monogram老花圖騰佈滿WHEEL （圖二右）以及LITTLE SUITCASE之上 。（圖／品牌提供）

若是對於「老花圖騰」情有獨鐘，此次也將Toile 1920 Monogram佈滿WHEEL 以及LITTLE SUITCASE之上，為1906年存放備用輪胎而生的Wheel包款，重新演繹之下，保留Y字型的皮革繫帶，且加以圓柱形的包身由金屬釘扣緊密環繞著固定，幹練氣息十足。Little Suitcase則是名副其實的行李箱小包，可拆式肩帶搭配老花圖騰，以字母M交錯線條構成印花圖案，是經典不過時的款式。

關鍵字：

MOYNAT, Nicholas Knightly, LV, 皮革

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

最容易「白頭偕老」的星座組合Top 3 ！　水瓶遇處女愛吵又分不開

最容易「白頭偕老」的星座組合Top 3 ！　水瓶遇處女愛吵又分不開

COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味

COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

「國民阿嬤」尹汝貞越老越漂亮　英國奧斯卡奪獎反應太可愛狂圈粉 iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等 麥當勞將出新口味「焦糖布朗尼麥旋風」　比雙倍OREO冰炫風更邪惡 財神來了都要走！6個「花費壞習慣」讓你留不住錢 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊！小心沒提神，反而越喝越累 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢 國際超模不爽撞衫賽琳娜翻臉對嗆　慘被小天后2.2億粉絲出征

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面