fb ig video ETtoday search mobile

BURBERRY女香超狂3800元→999元！ANNA SUI熱氣球可愛又好聞

>

文／C編

香水可以代表一個人的性格，挑選到好的香味，不但可以讓人印象深刻，更可以留下好印象，購物網站「Her和她」推出3款厲害的香水，包括熱氣球造型的ANNA SUI、清爽格紋瓶身的BURBERRY粉紅風格女性淡香水，以及乾燥玫瑰粉色條紋瓶的TRUSSARDI粉紅海岸，現在無論哪一款，都只要999就可以入手，其中BURBERRY更是原價3800元的100ml容量，等於下殺2.6折，讓人好動心。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her香水。（圖／Her）

▲BURBERRY SHEER 粉紅風格女性淡香水（左起）100ml，原價3800元、ANNA SUI 綺幻飛行淡香水30ml，原價1750元、TRUSSARDI 粉紅海岸女性淡香水30ml，原價1780元，均一特價皆為999元，點我購買。

ANNA SUI最新的綺幻飛行淡香水，以熱氣球造型瓶身吸睛，精巧的模樣一推出就大受歡迎，前調以梨子、佛手柑、粉紅胡椒，帶出香甜清新的味道，中調是鈴蘭、玫瑰、蓮花展現出花團錦簇的香氣繽紛，最後運用麝香、香草、爆米花，展現出甜美溫柔的尾韻。

 ▲ANNA SUI,BURBERRY,TRUSSARDI,香水,香氛,香味。（圖／IG）

▲ANNA SUI 綺幻飛行淡香水，熱氣球瓶身好夢幻。（圖／cherylsbeautylounge IG）

BURBERRY Sheer粉紅風格女性淡香水，有著淡粉紅色的格紋瓶身，展現品牌經典的風格，前味為鳳梨葉、柚子、柑橘、葡萄、荔枝，以水果的甜味展現出酸甜的氣味，中味粉紅牡丹、桃花、梨子散發出細緻的花香，尾韻白木、白麝香讓少女的香氣更加餘韻悠長。

▲ANNA SUI,BURBERRY,TRUSSARDI,香水,香氛,香味。（圖／IG） 

▲BURBERRY SHEER 的格紋瓶身展現經典特色。（圖／beauty.kisshk IG）

條紋瓶身展現出TRUSSARDI 的航海風格，乾燥玫瑰色又充滿氣質少女感，前味以粉紅葡萄柚、西瓜冰沙、檸檬展現出清新爽朗的前調，中味橙花、海百合、海鹽，帶出海邊的海風質感，是帶有鹹味的清爽花香調，最後以檀香、雪松、廣藿香結尾，為整體香調更增添成熟溫潤的風味。

▲ANNA SUI,BURBERRY,TRUSSARDI,香水,香氛,香味。（圖／IG） 

▲TRUSSARDI 粉紅海岸女性淡香水，乾燥玫瑰粉色條紋展現優雅少女心。（圖／parfumeriymoevse IG）

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her香水。（圖／Her）

▲BURBERRY SHEER 粉紅風格女性淡香水（左起）100ml，原價3800元、ANNA SUI 綺幻飛行淡香水30ml，原價1750元、TRUSSARDI 粉紅海岸女性淡香水30ml，原價1780元，均一特價皆為999元，點我購買。

關鍵字：

ANNA SUI, BURBERRY, TRUSSARDI, 香水, 熱氣球, Her, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

SK-II青春露「極限量」330ml大包裝　7980元→5290元比母檔還划算 植村秀潔顏油下殺1680元還免運　3款可選，一定有你的蜜糖 日系品牌第一顆氣墊粉餅使用起來很遮瑕　半霧面材質蓋細紋超厲害 39歲范冰冰零細紋　靠200元有找的「平價霜」養出逆齡膚質 熱菜放涼才能冰？5大冰箱使用NG行為，你犯過幾個 日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力 全台7家神好吃滷味！給料不手軟又很夠味　連在地人都推薦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面