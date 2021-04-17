BURBERRY女香超狂3800元→999元！ANNA SUI熱氣球可愛又好聞

文／C編

香水可以代表一個人的性格，挑選到好的香味，不但可以讓人印象深刻，更可以留下好印象，購物網站「Her和她」推出3款厲害的香水，包括熱氣球造型的ANNA SUI、清爽格紋瓶身的BURBERRY粉紅風格女性淡香水，以及乾燥玫瑰粉色條紋瓶的TRUSSARDI粉紅海岸，現在無論哪一款，都只要999就可以入手，其中BURBERRY更是原價3800元的100ml容量，等於下殺2.6折，讓人好動心。

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▲BURBERRY SHEER 粉紅風格女性淡香水（左起）100ml，原價3800元、ANNA SUI 綺幻飛行淡香水30ml，原價1750元、TRUSSARDI 粉紅海岸女性淡香水30ml，原價1780元，均一特價皆為999元，點我購買。

ANNA SUI最新的綺幻飛行淡香水，以熱氣球造型瓶身吸睛，精巧的模樣一推出就大受歡迎，前調以梨子、佛手柑、粉紅胡椒，帶出香甜清新的味道，中調是鈴蘭、玫瑰、蓮花展現出花團錦簇的香氣繽紛，最後運用麝香、香草、爆米花，展現出甜美溫柔的尾韻。

▲ANNA SUI 綺幻飛行淡香水，熱氣球瓶身好夢幻。（圖／cherylsbeautylounge IG）

BURBERRY Sheer粉紅風格女性淡香水，有著淡粉紅色的格紋瓶身，展現品牌經典的風格，前味為鳳梨葉、柚子、柑橘、葡萄、荔枝，以水果的甜味展現出酸甜的氣味，中味粉紅牡丹、桃花、梨子散發出細緻的花香，尾韻白木、白麝香讓少女的香氣更加餘韻悠長。

▲BURBERRY SHEER 的格紋瓶身展現經典特色。（圖／beauty.kisshk IG）

條紋瓶身展現出TRUSSARDI 的航海風格，乾燥玫瑰色又充滿氣質少女感，前味以粉紅葡萄柚、西瓜冰沙、檸檬展現出清新爽朗的前調，中味橙花、海百合、海鹽，帶出海邊的海風質感，是帶有鹹味的清爽花香調，最後以檀香、雪松、廣藿香結尾，為整體香調更增添成熟溫潤的風味。

▲TRUSSARDI 粉紅海岸女性淡香水，乾燥玫瑰粉色條紋展現優雅少女心。（圖／parfumeriymoevse IG）

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▲BURBERRY SHEER 粉紅風格女性淡香水（左起）100ml，原價3800元、ANNA SUI 綺幻飛行淡香水30ml，原價1750元、TRUSSARDI 粉紅海岸女性淡香水30ml，原價1780元，均一特價皆為999元，點我購買。