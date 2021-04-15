「死前最想看到結局的漫畫」排行榜！《柯南》打敗「脫稿王」奪冠

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日本超火紅動漫《鬼滅之刃》人氣席捲全球，掀起不分男女老少的全民「宅化」運動，另一部超夯漫畫《進擊的巨人》連載逾11年也終於在本月9日迎來完結，近期日本網站Futaman進行線上民調，排出前12ㄇ「死前最想追完」的漫畫排行，《名偵探柯南》打敗萬年拖稿《獵人》榮登第一，意外引發網友們熱烈討論。

TOP1

只要電影版一上映就會刷新日本票房紀錄的《名偵探柯南》，1994年連載至今早已超過20年，神秘的黑暗組織究竟是誰、小蘭什麼時候會發現柯南就是新一，最重要的是柯南最後能不能變回高中生工藤新一，一直都是粉絲們好奇到不行的敲碗話題。

去年因疫情延遲的《名偵探柯南》第24部劇場版《名偵探柯南：緋色的彈丸》，也即將在本月的16日全球同步上映，等不到漫畫結局的粉絲們，可以先到電影院觀看，順便解解饞。

TOP2

「我要成為海賊王！」這句簡直有聲音的句子相信大家都不陌生，《海賊王》1997年開始連載，隨著同時期的超人氣漫畫《火影忍者》、《死神》完結，《海賊王》終於即將進入尾聲，作者尾田榮一郎也在去年透露早已安排好結局，並且會在接下來的4-5年內迎來最終章。

TOP3

《獵人》從連載王變成超愛脫稿的「休刊王」，作者冨樫義博1998年開始連載，獨樹一格的劇情吸引大批粉絲擁護，但一年修刊10幾次以上，距離上一次連載已是2018年了，引來大批粉絲喊話：「都令和（日本天皇名號）了你還不更新！」、並引用漫畫劇情「酷拉皮卡何時才能下船？」，面對粉絲們種種喊話，冨樫義博也再一次訪談中語出驚人說道：「我也不知道是《獵人》先完結，還是我先死呢。」令粉絲們哭笑不得。

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