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4月中旬愛情運一路攀升！「3星座」易與前任舊情復燃，再也不分開

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▲▼ 4月中旬「3星座」和前任舊情復燃 。（圖／翻攝自FB）

▲4月中旬緣分再度把你們拉在一起，復合機率相當高。（圖／翻攝自FB/SBS drama，以下同）

編輯 / Amber

每個人對於前任都有不同想法，有的人斬釘截鐵表示此生再也不復見，也有人樂觀看待，把未來交給時間安排，星座網指出，4月中旬有3個星座很容易和前任舊情復燃，再續前緣的會是你嗎？

▲▼ 4月中旬「3星座」和前任舊情復燃 。（圖／翻攝自FB）

#水瓶座

個性自我的水瓶座，身邊懂他的人並不多，偶爾會感到寂寞，因此很期待能找到一位靈魂伴侶，但往往進入愛情之後，又覺得個人空間不夠多，戀情多半是無疾而終，等意識到另一半很重要時，才發現已失去對方。4月中旬如果因為舊情人突然聯絡，若水瓶心中仍有感情，就沒有不和好的理由。只要遵從內心聲音，就能做出正確判斷。

▲▼ 4月中旬「3星座」和前任舊情復燃 。（圖／翻攝自FB）

#雙魚座

雙魚是個為愛而生的星座，只要一談起戀愛就會飛蛾撲火，不管每一段愛情都是真心付出。沒有戀人的雙魚就像一條離開水的魚，渴望愛情，4月中旬之後，戀愛運高漲，適合聯絡忘不掉的那位前任，像好友般的相處，兩人復合機率非常高。

▲▼ 4月中旬「3星座」和前任舊情復燃 。（圖／翻攝自FB）

#射手座

射手多半對於愛情並不強求，有對象也好，沒對象也很能過自己的生活，總相信一切都是最好的安排。只要認定就會真心相待，不希望少做什麼而留下遺憾，4月下旬愛情運將逆轉，有機會和前任再度邂逅，這樣的情況會使射手內心糾結不已，若仍有感覺，不妨鼓起勇氣向前跨一步吧！

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關鍵字：

舊情復燃, 前任, 愛情, 戀愛運

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