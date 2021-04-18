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真的削不斷！超狂「蘋果皮圍巾」逼真到流口水　還能兩人一起圍

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▲青森蘋果圍巾 。（圖／翻攝自推特@marugotoaomori）

▲青森蘋果圍巾爆紅。（圖／翻攝自推特@marugotoaomori）

編輯／Ann

蘋果跟圍巾看似是毫無關聯的兩個東西，不過千萬別小看日本人的腦洞創意，日本青森縣為了要宣傳在地蘋果，竟然突發奇想推出了一款「蘋果圍巾」，當然不是真正的蘋果製作，而是將「蘋果皮」的鮮紅細長模樣，完美複製成為圍巾，讓人看了忍不住會心一笑，簡直太可愛，吃貨們買起來！

▲青森蘋果圍巾 。（圖／翻攝自推特@marugotoaomori）

▲青森蘋果有獨特的白色斑點。（圖／翻攝自推特@marugotoaomori）

經常削蘋果的人，應該都很熟悉掉落下來的果皮，有時候能串起一大圈，越削皮越是感到很過癮。這款青森縣蘋果皮圍巾，其實就是為了宣傳蘋果而發想，結合在地的蘋果品種，通紅外皮中帶有一些白色斑點，仿照該細節打造了「蘋果皮圍巾」，除了紅潤的模樣，邊緣也巧妙留下不規則的黃色果肉，鮮甜滋味讓人想咬下一口。

▲青森蘋果圍巾 。（圖／翻攝自推特@marugotoaomori）

▲青森蘋果圍巾 。（圖／翻攝自推特@marugotoaomori）

▲青森蘋果圍巾有多種佩戴方法，還能兩人共用一條 。（圖／翻攝自推特@marugotoaomori）

而且就像是高手一口氣削皮而成，完全沒有斷開的部分，整條細長果皮與圍巾不謀而合，這樣的長度也可以繞上好幾圈，絕對能提供保暖需求，就連一個人圍上還不夠，甚至可以兩個人一起圍。這樣的創意立刻引起日本網友熱議，不少人直呼：「會不會太可愛」、「給我來兩條果皮」、「好逼真還以為有果香。」

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關鍵字：

青森, 蘋果, 圍巾, 日本, 推特, marugotoaomori

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