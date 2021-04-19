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包・開箱／Ferragamo限量復刻Top Handle　邵雨薇、曾之喬搶收藏

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記者王則絲／專題報導

擁有一顆全球限量的精品包是女人們心目中的夢幻逸品，而說到每一個皆刻有專屬編號的手袋，就不能不提到義大利精品Salvatore Ferragamo推出的博物館經典復刻系列包款，包括女星邵雨薇、曾之喬、曾莞婷、魏蔓⋯⋯皆爭相收藏，今日《ET FASHION》包開箱便以此系列中的「Top Handle」手袋為主角，帶大家開箱近賞。

▲女星背Ferragamo top handle。（圖／翻攝自IG）

▲女星背Ferragamo top handle。（圖／翻攝自IG）

▲女星背Ferragamo top handle。（圖／翻攝自IG）

▲邵雨薇、曾之喬、曾莞婷都爭相收藏Ferragamo Creations經典復刻系列Top Handle手袋。（圖／翻攝自IG@1989ivyshao、＠chiaochiaotzeng、＠vicky_7155、＠weiman_the_real_one）

Salvatore Ferragamo於義大利佛羅倫斯設有Palazzo Spini Feroni博物舘，且具有80年之久的歷史，收藏超過14,000款品牌珍藏的鞋履及包款，以其中最具歷史意義的款式為靈感，Ferragamo自2006年開始推出經典復刻Creation系列，並只於全球限定專門店販售，而台灣地區便僅有台北101可購得。

▲Ferragamo Top Handle。（圖／記者王則絲攝）

▲《ET FASHION》本次開箱主角：Ferragamo經典復刻系列Top Handle包款。（圖／記者王則絲攝）

在Ferragamo的博物館經典復刻系列中，「Top Handle」系列為最受歡迎的包型手袋之一，經典款為牛皮材質打造，上窄下寬的精簡形狀、風琴式夾層，以硬挺包型搭配品牌經典的Gancio金屬鎖扣，製作出如珠寶盒般的手感與意象。

「Top Handle」手袋總共分為三種尺寸，像開箱影片中焦糖色為小型尺寸、裸膚奶茶色為中型、後方芥黃色則是大型的尺寸，而即使是小型Size，也不用擔心容量不足，開包後兩大夾層可以撐很開，並附有拉鍊暗袋，對於女孩們日常出門逛街、約會來說相當足夠。

▲Ferragamo Top Handle。（圖／記者王則絲攝）

▲Top Handle系列手袋細節。（圖／記者王則絲攝）

▲Ferragamo Top Handle。（圖／記者王則絲攝）

▲Top Handle小型尺寸內部空間。（圖／記者王則絲攝）

「Top Handle」包款每年也會持續推出不同顏色及材質款式，像是焦糖色、奶茶色與芥黃色都是特別適合接下來春夏時節的新色，另外也有鱷魚皮、竹藤、印花⋯⋯等特殊款式可選擇，每一款手袋皆以序號編列並限量生產，且設有最高產量限額，部分款式更僅僅生產150件或250件，基本款最多也不超過500件，「限量」二字令人失去招架能力。

▲Ferragamo Top Handle。（圖／記者王則絲攝）

▲Ferragamo Top Handle。（圖／記者王則絲攝）

▲Top Handle特殊材質、花紋系列。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, Ferragamo, Top Handle, Creation, 博物館系列, 復刻

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