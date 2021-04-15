夏天來臨前必學！8個「瘦腿小習慣」，輕鬆養出女團腿

記者曾怡嘉 / 台北報導

即將邁入5月，正式宣告夏季即將到來，屆時露腿機率大增，如果露出粗壯小腿可是超NG，趁現在還有一點時間，養成以下美腿小習慣，助你擁有纖細美腿。

#多喝水

多喝水絕對是最奏效的天然保養法，不僅能美肌，對於瘦身也有超大的幫助。多喝水幫助身體正常代謝，還能幫助排出體內毒素，身體有效去水腫，當水腫一消，腿自然也細了。

#正確走路方式

讓小腿變粗的成因很多，小至走路方式都會影響腿部線條，物理治療師建議正確走路的方式是除了前腳出力，臀肌也要跟著出力，踏步出去時，手跟核心也要隨著髖關節旋轉擺動，避免前腿帶動身體向前。

#多泡澡

多泡澡的概念其實等同於喝水，利用溫熱水幫助促進下半身血液循環，若是沒辦法天天泡澡，也可以每天泡腳10分鐘，一樣也有促進腿部血液循環的作用。

#按摩雙腿

很多人勤塗瘦身霜卻無感，原因在於你沒有按摩雙腿，建議在塗產品之前，可花少許時間揉捏並按摩雙腿，給腿部一個小小的熱身，這個小動作能幫助血液循環，也能加速脂肪燃燒速度。

#睡前抬腿

不少女星都用這招，睡前只需花5分鐘就很有效，將雙腿抬高靠在牆上，幫助改善下半身血液循環，長時間堅持下去，瘦腿效果超顯著。

#清淡飲食

很多人會腫不是因為吃太多，而是和重口味的飲食習慣相關，高鹽分食物容易使臉部和下半身水腫，想要告別水腫，盡量保持清淡飲食，像是陳妍希就靠著飲食「不加鹽」，甩掉包子臉。

#雙腿做好保暖

夏季穿著熱褲和短裙無可厚非，但在冷氣房中千萬別忘了為雙腿保暖，當腿部受涼，連帶使著下半身循環變差，腿不知不覺就變粗了。

#避免翹腳

這個動作一定要改，翹腳雖然舒服但是為阻礙下半身血液和淋巴循環，一腳必須承受著另一腳的重量，容易使關節受損，不良的姿勢更會使骨盆位置偏移。

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