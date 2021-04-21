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野餐好物10選買起來！　480元起就是比別人更有質感

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著季節越來越溫暖，讓人期待的野餐季又要到了，能在自然的環境下佐著陽光，無論是與家人相聚、帶毛小孩遊玩，甚或是獨自一人享受悠閒時光，幸福感都能滿滿，近期居家業者包括瑪黑家居、Pinkoi平台或是IKEA，都推出野餐季新品，想要讓悠閒時光更有質感，好物一定都要默默買起來！

IKEA FJÄLLMOTT野餐墊　售價990元
提供深綠色與黑色兩種選擇，看起來不易髒，且具有防潑水處理，打翻飲料也不用怕，可捲起來方便攜帶，隨時都可以去公園曬太陽。

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲IKEA FJÄLLMOTT野餐墊。（圖／IKEA提供）

MoriMori LED煤油燈藍牙音響櫻花粉　售價3,280元
日本品牌MoriMori煤油燈藍牙音響，設計簡約細緻，再帶點復古風格，兼具功能與外觀的生活裝飾，無論是帶去露營或戶外野餐，甚至放在家中也很適合。

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲MoriMori LED煤油燈藍牙音響。（圖／Pinkoi提供）

Hello Studio花草下午茶防水野餐墊　售價760元
插畫品牌Hello Studio所推出的防水野餐墊，將清爽的芥黃色搭上療癒花草、小狐狸裝飾，放在翠綠草地上，帶出輕鬆的氛圍，而且可以輕鬆折疊方便攜帶。

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲Hello Studio花草下午茶防水野餐墊。（圖／Pinkoi提供）

BREEZI ISLAND 戶外風格黑板組　售價1,280元
野餐風格道具就能直接為氣氛加分！BREEZI ISLAND戶外風格黑板可呈現個人風格，不論是寫字、作畫或透過手寫，增添儀式感必備。

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲BREEZI ISLAND 戶外風格黑板組。（圖／Pinkoi提供）

Bloomingville 歐陸鄉村藤編三層置物架　售價2,780元 
藤編三層置物架展現精湛的手工編織技術外，也讓生活日常的收納容器有了美麗的面貌，上方提把設計也方便移動攜帶，無論是當成餐桌上的用餐道具、或是廚房裡的各式調味料找到最佳的收納，或當作野餐置物使用都能很稱職。

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲Bloomingville 歐陸鄉村藤編三層置物架。（圖／瑪黑家居提供）

Post General便攜型戶外露營LED掛燈　售價480元
Post General掛燈兼具機能與設計感，能戶外的夜晚或帳篷內提供照明，並能呈現自我細節與營造個人獨特品味。

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲Post General便攜型戶外露營LED掛燈。（圖／Pinkoi提供）

ISETO日製二合一野餐露營折疊式提籃餐桌　原價2,090元，特價1,443元（限時）
二合一提籃餐桌設計，讓你不論清洗蔬菜水果、食材冰鎮保冷或碗盤鍋具洗滌都方便，蓋子具折疊腳的巧思設計，可隨時將蓋子變身小餐桌，還能固定飲料小物，就算是一個人也能開心野餐。

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲ISETO日製二合一野餐露營折疊式提籃餐桌。（圖／Pinkoi提供）

Littledayz Boutique速開小帳篷　售價2,565元
想享受自然涼風，卻又不想承受烈日，Littledayz Boutique小帳篷可避免曬傷困擾，不論遊戲、閱讀或午間小憩都適合，且提供多種清新可愛色系選擇，絕對可以選到喜愛的。

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲Littledayz Boutique速開小帳篷。（圖／Pinkoi提供）

澳洲 Indi Tribe Collective 原木摺疊酒桌　雙杯架 / 四杯架售價3,980元；六杯架售價6,850元
使用莫寧頓半島的環保再生硬木，進行手工製作及切割，並有酒杯挖口架設計，讓高腳杯與酒瓶更能穩固嵌置於桌面上，折疊桌腳能直接提著就走，體驗到最愜意的氛圍。

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲澳洲 Indi Tribe Collective 原木摺疊酒桌。（圖／瑪黑家居提供）

澳洲 Wandering folk 雙層防水帆布野餐墊　售價4,580元
有著浪漫波希米靈魂風格的外觀設計，保留老式地毯的風格，加入品牌的創意和旅行途中看到的元素，另還在四角手工縫上流蘇，細節做好做滿，針對使用狀況採用帆布材質，並塗上特殊塗層讓野餐墊在烈陽下或潮濕的地面都適用。

▲野餐單品。（圖／瑪黑家居、Pinkoi、IKEA提供）

▲澳洲 Wandering folk 雙層防水帆布野餐墊。（圖／瑪黑家居提供）

■ 2021東東森森好朋友生活節
時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.
地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 早鳥報名搶好禮：早鳥報名者，有機會獲得限量早鳥好禮喔(請鎖定官網查詢)，煩請事先下載新聞雲App，並填寫會員資料，成為新聞雲會員，即可參加早鳥報名！
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■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

關鍵字：

野餐, 居家, 單品, 露營

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