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躺著就能瘦！日本超夯「毛巾減肥操」每天躺5分鐘，實測腰圍減7cm

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▲▼日本「毛巾減肥操」躺5分鐘就能瘦。（圖／翻攝ＩＧ）

▲覺得腰腹好難瘦？快來學日本超紅的5分鐘「毛巾瘦身操」。（圖／翻攝IG@kkmmmkk、@babebani）

編輯／Amanda　圖／翻攝《中居正広の金曜日のスマたちへ》

努力辛苦控制飲食、運動鍛鍊，但腰部肥肉、大肚腩還是瘦不下來？想要擁有好身材，一定要去健身房或出外運動？日本節目《中居大師說》（中居正広の金曜日のスマたちへ）先前就邀來專家教導在家也能做的超簡單「瘦身塑型毛巾操」，每天只要躺5分鐘，就能減少腰圍，瘦出纖細腰身，節目中更請來真人實測，腰圍竟成功減少7cm！懶的出門運動、想瘦腰腹的人快學起來。

▲▼日本超夯5分鐘「毛巾減肥法」。（圖／翻攝《中居正広の金曜日のスマたちへ》）

日本節目《中居大師說》（中居正広の金曜日のスマたちへ）先前在節目中介紹了由被譽為「美容針炙先驅」的福辻銳記醫生所設計的「毛巾運動」，每天只要躺著5分鐘做1個動作，持續30天就能改善脂肪錯位問題，讓腰圍大減。節目中更找來兩位女性進行測試，其中一位腰圍更是從84cm瘦至77cm，足足減了7cm，就連站姿都有所改善。

▲▼日本超夯5分鐘「毛巾減肥法」。（圖／翻攝《中居正広の金曜日のスマたちへ》）

Step 1：將毛巾捲成圓筒並固定

取一條毛巾捲成圓筒狀，且捲好後用繩子綁好固定，毛巾大小建議要挑選至少長40cm、寬10cm以上的，要使用的「骨盤枕」就做好了。

▲▼日本超夯5分鐘「毛巾減肥法」。（圖／翻攝《中居正広の金曜日のスマたちへ》）

Step 2：靠著骨盤枕慢慢躺下

先坐在瑜伽墊上，如果沒有瑜伽墊可坐在平坦的地板上，將骨盤枕放在臀部的位置緊貼，背部打直慢慢向後躺下，同時可用雙手壓著骨盤枕避免其移位歪掉。

▲▼日本超夯5分鐘「毛巾減肥法」。（圖／翻攝《中居正広の金曜日のスマたちへ》）

Step 3：放鬆身體並收腹

確認骨盤枕放於腰部下方與臀部附近位置，放鬆身體並輕微收腹，且雙腳要向前伸直，兩腳跟貼於地面並相距約10cm，兩腳大拇指要靠在一起，形成一個「八」字。

▲▼日本超夯5分鐘「毛巾減肥法」。（圖／翻攝《中居正広の金曜日のスマたちへ》）

Step 4：手臂向上伸直維持5分鐘

將雙手手臂向上伸直到頭上，手掌朝下碰到地板，雙手小指要碰在一起，眼睛直視上方，保持這個姿勢5分鐘。

▲▼日本超夯5分鐘「毛巾減肥法」。（圖／翻攝《中居正広の金曜日のスマたちへ》）

Step 5：轉側再慢慢起身

要起身時先將身體側向一邊，用手肘慢慢撐起上半身，再慢慢站起身，不要一下子就急著站起來以免拉傷肌肉。

福辻銳記醫生指出，許多人腹部出現多餘脂肪，很可能是因長期姿勢不良導致骨盆歪斜，使得腹部脂肪容易錯位，進而造成腹部出現贅肉。而「毛巾瘦身操」可幫助身體伸展，改善身體姿勢不良問題，矯正骨盆位置，進而達到瘦腰和縮小肚腩的效果。

但做「毛巾減肥操」時，要注意以下3件事：

1.一開始做時先嘗試維持1～2分鐘就好，等習慣以後再慢慢加長時間至5分鐘，最多也不要超過5分鐘。

2.一天最多做3次，做超過3次以上效果也不會加倍。

3. 做毛巾減肥運動時要注意保持正確姿勢，但要量力而為，不要過度勉強，且有腰傷或腰痛狀況的人要避免做這個毛巾運動。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 瘦腰, 腰圍, 小腹, 肥肚, 運動, 瘦身操, 醫師, 專家

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