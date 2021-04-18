fb ig video ETtoday search mobile

挑戰市場最低價！SK-II青春露6250元下殺3349元　免運還不囤貨

>

文／C編

母親節檔期就是要買SK-II，除了在專櫃入手，網路上的價格也是超殺，「Her和她」推出「SK-II青春露」230ml，原價6250元、特價3349元，挑戰市場最低價，可以說是最划算的價格，絕對要入手。

▼▼點圖最划算▼▼

▲SK-II。（圖／Her）

▲SK-II青春露，230ml，原價6250元、特價3349元。點我購買

SK-II青春露裡面擁有高濃度的PITERA，蘊含90%以上酵母萃取，以多種氨基酸、維生素、礦物質及有機酸等組成的酵母萃取精華，幫助調理肌膚，同時可以幫助肌膚光澤透亮，同時達到細緻、零紋路的肌膚妝效。

▲SK-II,青春露,保養,Her和她。（圖／品牌提供、pexels）

▲青春露讓很多人無法離開它。（圖／SK-II IG）

很多人用過之後就愛上，完全不能沒有它，甚至用了之後肌膚年輕緊緻，重現年輕時的完美狀態，盤點大家的評價，「青春露保濕效果非常好，適合多種膚質，容易吸收，超級滋潤」、「我的肌膚很敏感，青春露穩定肌膚的效果非常有感。」

▲SK-II,青春露,保養,Her和她。（圖／品牌提供、pexels）

▲保養品用對了，才能讓肌膚晶瑩剔透。（圖／Pexels）

在使用上，建議一次使用50元硬幣的大小，再將掌心中的青春露勻潤於雙掌，輕輕擦勻全臉，然後倒出其他用量，重複此步驟，輕拍於全臉，直到完全吸收，就可以完成日常的肌膚保養，完全不需要化妝棉就可以搞定。

▼▼點圖最划算▼▼

▲SK-II。（圖／Her）

▲SK-II青春露，230ml，原價6250元、特價3349元，點我購買

購物網站「Her和她」針對母親節推出「SK-II青春露」230ml，原價6250元、特價3349元，挑戰市場最低價，比母檔專櫃還要划算，而且不需要多買不需要的單品，直接一件就可以免運送到家，超級方便又省時。

關鍵字：

SK-II, 青春露, 保養, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

SK-II青春露「極限量」330ml大包裝　7980元→5290元比母檔還划算 植村秀潔顏油下殺1680元還免運　3款可選，一定有你的蜜糖 日系品牌第一顆氣墊粉餅使用起來很遮瑕　半霧面材質蓋細紋超厲害 39歲范冰冰零細紋　靠200元有找的「平價霜」養出逆齡膚質 現在知道也不嫌晚！日本大創、誠品「隱藏版神物」　49元起打包回家 BoA寶兒圓圓臉不見了！三餐都吃白粥瘦到兩頰凹陷　網驚：像40歲 許曦文、IU愛用！3款「開架乳霜」保濕抗老包辦　1500內就能入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面