挑戰市場最低價！SK-II青春露6250元下殺3349元　免運還不囤貨

文／C編

母親節檔期就是要買SK-II，除了在專櫃入手，網路上的價格也是超殺，「Her和她」推出「SK-II青春露」230ml，原價6250元、特價3349元，挑戰市場最低價，可以說是最划算的價格，絕對要入手。

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▲SK-II青春露，230ml，原價6250元、特價3349元。點我購買。



SK-II青春露裡面擁有高濃度的PITERA，蘊含90%以上酵母萃取，以多種氨基酸、維生素、礦物質及有機酸等組成的酵母萃取精華，幫助調理肌膚，同時可以幫助肌膚光澤透亮，同時達到細緻、零紋路的肌膚妝效。

▲青春露讓很多人無法離開它。（圖／SK-II IG）



很多人用過之後就愛上，完全不能沒有它，甚至用了之後肌膚年輕緊緻，重現年輕時的完美狀態，盤點大家的評價，「青春露保濕效果非常好，適合多種膚質，容易吸收，超級滋潤」、「我的肌膚很敏感，青春露穩定肌膚的效果非常有感。」

▲保養品用對了，才能讓肌膚晶瑩剔透。（圖／Pexels）



在使用上，建議一次使用50元硬幣的大小，再將掌心中的青春露勻潤於雙掌，輕輕擦勻全臉，然後倒出其他用量，重複此步驟，輕拍於全臉，直到完全吸收，就可以完成日常的肌膚保養，完全不需要化妝棉就可以搞定。

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▲SK-II青春露，230ml，原價6250元、特價3349元，點我購買。



購物網站「Her和她」針對母親節推出「SK-II青春露」230ml，原價6250元、特價3349元，挑戰市場最低價，比母檔專櫃還要划算，而且不需要多買不需要的單品，直接一件就可以免運送到家，超級方便又省時。