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風・Luxury／IWC沙漠色軍風飛行錶耍帥　戈壁實景躍上萬寶龍錶背

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▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere限量錶1858向徒步橫越戈壁沙漠的探險家Reinhold Messner致敬，約205,800元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鐘錶品牌與陸、海、空連結深刻，經常由此發想創作陽剛錶款，萬寶龍（Montblanc）與IWC（萬國錶）今年不約而同都與沙漠主題連結，萬寶龍向2004年以5周時間獨自徒步橫越戈壁沙漠的義大利探險家Reinhold Messner致敬，推出錶背雷射雕刻出戈壁圖案的1858系列Geosphere限量錶；IWC則首度使用沙色陶瓷製作TOP GUN海軍空戰部隊系列的大型飛行員與萬年曆，軍事風格很吸睛。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲義大利傳奇探險家Reinhold Messner於2004年獨自徒步橫越戈壁沙漠。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere腕錶限量款1858，錶背以雷射鐫刻出戈壁沙漠圖案。
 

萬寶龍1858系列Geosphere腕錶限量款1858，配備弧面南北半球旋轉地球儀與世界時間複雜功能，9時位置則是第二時區顯示，除了實用功能，品牌外在外型下功夫，新版本為凸顯探險家Reinhold Messner橫越的戈壁沙漠，採用拋光青銅錶殼搭配棕色陶瓷錶圈、煙燻棕色與米白色漆面錶盤，以及復古的棕色小牛皮錶帶，讓人聯想到沙漠色調，更具象的設計就在鈦金屬錶背，精準拿捏雷射的角度、距離與時間在錶背鐫刻出浮雕效果的戈壁沙漠圖案，像極了真實景色。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere腕錶限量款1858夜光顯示。
 

IWC則從位於洛杉磯以北的西莫哈韋沙漠貧脊乾燥的景觀擷取靈感，此處為美國海軍航空武器基地，研發測試空戰武器並訓練飛行員，因此「莫哈韋沙漠」版本的新錶洋溢濃濃的軍風，首度採用沙色陶瓷製作TOP GUN海軍空戰部隊系列的大型飛行員腕錶與大型飛行員TOP GUN海軍空戰部隊萬年曆腕錶。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC限量250只的大型飛行員TOP GUN海軍空戰部隊腕錶「莫哈韋沙漠」 特別版。（圖／IWC提供，以下同）

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC將傳奇TOP GUN標誌鐫刻於鈦金屬錶背。
 

為搭配獨特的沙色陶瓷，兩款IWC「莫哈韋沙漠」特別版腕錶均採用帶有沙色發光物料的深棕色漸層面盤，以及沙色橡膠錶帶配織物內襯，TOP GUN海軍空戰部隊系列的大型飛行員腕錶限量250只，萬年曆款限量150只。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC限量150只的大型飛行員TOP GUN海軍空戰部隊萬年曆腕錶「莫哈韋沙漠」特別版。

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關鍵字：

風Luxury, Montblanc, 萬寶龍, IWC, 萬國錶

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