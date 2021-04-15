fb ig video ETtoday search mobile

史上最難買！diptyque 集結9款《城市限定蠟燭》，台灣快閃獨賣

>

▲▼diptyque 9款《城市蠟燭》台灣快閃獨賣 。（圖／品牌提供）

▲不用出國，台灣就能買9款城市蠟燭一次買齊。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

蠟燭控們注意！繼去年diptyque《城市限定蠟燭系列》開賣秒殺後，為了大家一解大家無法出國旅遊的相思之情，品牌9款城市限定蠟燭再度快閃台灣，僅微風信義旗艦店獨家販售，因數量有限，每人每款城市蠟燭2顆，捧著錢也不一定買的到！

▲▼diptyque 9款《城市蠟燭》台灣快閃獨賣 。（圖／品牌提供）

▲以棕櫚樹和花園的香味為基底，結合薄荷、檸檬與小蒼蘭的清香，打造出朝氣蓬勃的比佛利氣息。

品牌進一步解釋，城市限定蠟燭之所以搶手，是因為這些香氣通常只在所屬城市販售，其他地點都不能取得，既無法線上購買運送，全球更無例外！品牌希望消費者能造訪求各個城市蒐集所屬香氣，當作紀念。

▲▼diptyque 9款《城市蠟燭》台灣快閃獨賣 。（圖／品牌提供）

▲瓶身以日本松林為靈感，漫步於代代木公園及新宿御苑，體驗日本扁柏神木林。

但礙於這兩年疫情嚴峻，品牌特地為台灣帶來9款限定蠟燭，訂於4/15-4/25於微風信義品牌旗艦店獨家販售，難得的機會可遇而不可求，粉絲們千萬別錯過。

▲▼diptyque 9款《城市蠟燭》台灣快閃獨賣 。（圖／品牌提供）

▲將紅色磚瓦概念移植到櫃位設計。

此外，Aesop台南西門店也以全新樣貌與大家相見，設計團隊向台灣傳統建材與台南在地建築致敬，店鋪設計使用大量台灣在地手工製造的紅磚瓦，每一片皆由手工製作，顏色皆有所不同，但皆為大小相同的正方形。基於實用性以及安全考量，地面使用霧面材質，店鋪內其他牆面則使用亮面磚紅磁磚，創造視覺層次感。


▲▼diptyque 9款《城市蠟燭》台灣快閃獨賣 。（圖／品牌提供）

▲特色洗手台是台南西門店的一大特色。

店鋪內陳列使用的白色櫃子層架則像是台灣許多家庭內常見的白色簡約收納櫃，在產品琥珀色瓶身點綴下與磚紅色形成溫暖的和諧對比；值得一提的是，店櫃上有一座復古洗手台，更是呼應了許多台灣傳統家庭衛浴空間中，會使用到的洗手台樣式，來到這裡就像是進入了台灣傳統家庭般親切。

►換季當心！口罩保養「2件事」必學，泛紅、痘痘不再來

關鍵字：

蠟燭, 限定, diptyque, aesop

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

4月中旬愛情運一路攀升！「3星座」易與前任舊情復燃，再也不分開

4月中旬愛情運一路攀升！「3星座」易與前任舊情復燃，再也不分開

眼光好「很會挑老公」的3大星座女！牡羊其實不傻還很有品味

眼光好「很會挑老公」的3大星座女！牡羊其實不傻還很有品味

韓系小姊姊慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

韓系小姊姊慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

「國民阿嬤」尹汝貞越老越漂亮　英國奧斯卡奪獎反應太可愛狂圈粉 iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等 COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味 這次不玩蔬菜！日本再推《果物妖精》超Q檸檬鼠、鳳梨狗吃可愛長大的 星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯 跟排便不順說再見！營養師曝6大「便秘剋星」　水喝不夠要小心 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面