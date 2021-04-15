史上最難買！diptyque 集結9款《城市限定蠟燭》，台灣快閃獨賣

▲不用出國，台灣就能買9款城市蠟燭一次買齊。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

蠟燭控們注意！繼去年diptyque《城市限定蠟燭系列》開賣秒殺後，為了大家一解大家無法出國旅遊的相思之情，品牌9款城市限定蠟燭再度快閃台灣，僅微風信義旗艦店獨家販售，因數量有限，每人每款城市蠟燭2顆，捧著錢也不一定買的到！

▲以棕櫚樹和花園的香味為基底，結合薄荷、檸檬與小蒼蘭的清香，打造出朝氣蓬勃的比佛利氣息。

品牌進一步解釋，城市限定蠟燭之所以搶手，是因為這些香氣通常只在所屬城市販售，其他地點都不能取得，既無法線上購買運送，全球更無例外！品牌希望消費者能造訪求各個城市蒐集所屬香氣，當作紀念。

▲瓶身以日本松林為靈感，漫步於代代木公園及新宿御苑，體驗日本扁柏神木林。

但礙於這兩年疫情嚴峻，品牌特地為台灣帶來9款限定蠟燭，訂於4/15-4/25於微風信義品牌旗艦店獨家販售，難得的機會可遇而不可求，粉絲們千萬別錯過。

▲將紅色磚瓦概念移植到櫃位設計。

此外，Aesop台南西門店也以全新樣貌與大家相見，設計團隊向台灣傳統建材與台南在地建築致敬，店鋪設計使用大量台灣在地手工製造的紅磚瓦，每一片皆由手工製作，顏色皆有所不同，但皆為大小相同的正方形。基於實用性以及安全考量，地面使用霧面材質，店鋪內其他牆面則使用亮面磚紅磁磚，創造視覺層次感。





▲特色洗手台是台南西門店的一大特色。

店鋪內陳列使用的白色櫃子層架則像是台灣許多家庭內常見的白色簡約收納櫃，在產品琥珀色瓶身點綴下與磚紅色形成溫暖的和諧對比；值得一提的是，店櫃上有一座復古洗手台，更是呼應了許多台灣傳統家庭衛浴空間中，會使用到的洗手台樣式，來到這裡就像是進入了台灣傳統家庭般親切。

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