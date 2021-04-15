3個超多人犯的「挑選香水NG行為」！正確試香2關鍵再也不怕買到雷

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

香水不僅能讓人散發香氣，更有如一件看不到的外衣，能展現一個人的品味和風格，但愛香的你，真的會試香嗎？如果你挑選香水時也是拿起來隨手噴噴、快速聞一聞就決定，小心買回家噴才發現不適合自己。其實看似簡單的試香也暗藏著許多小細節，正確試香才能挑到真正適合自己的香氛，再也不怕買錯浪費錢。

很多人都不懂該怎麼試香，像是以下3個錯誤試香法就是許多人常犯的通病。

NG 1：直接拿著整瓶香水靠近鼻子聞



NG 2：一噴完立刻拿近嗅聞



NG 3：在手上分區噴多種不同香水



而正確的試香包含兩大重點：試香紙的使用和正確聞香選香法。

＃試香紙試香法



目前的試香紙有許多種類型，大致可分為3種。第一種是一頭寬一頭窄的試紙，要用「噴香」來試，將香水網比較細的那側噴，粗的一側則是拿在手上扇聞用，建議在每張試香紙上標記好香水的名字，以免搞錯；第二種整張同寬的細長試紙，是要用「點沾」的方式來試香；還有一種直接以香氛外型、特點設計，或是標註著香水信息的卡紙。

如果想試噴2種以上香水，不建議直接噴上手，就算噴在不同手或分區噴，也很容易讓香氣之間彼此影響、「串味」，而無法體驗出每一支香水散發的真實香氣。

＃正確聞香選香法

剛噴上香水的試香紙馬上就拿近鼻子前嗅聞是錯誤的，因為剛噴完時酒精含量很高，立刻湊近聞會有刺激性氣味，無法很好的聞到主體香氣。正確的方式是在噴完後先遠嗅，距離鼻子10～20cm，拿著試香紙搧10～20下，這樣能幫助酒精揮發，讓香氣慢慢透出來，等揮發差不多了再拿近來嗅聞。

但這樣還沒試完，因為香水有前中後調，一般來說，剛噴的5～10分鐘時是前調，噴完之後先別急著決定，可去附近逛個半小時再聞聞中調；中調一般是30分鐘～2小時的香氣，也是香水最重要的部分，被稱為香水「真正的味道」，這時候再來聞，就大致能分清是不是自己喜歡的香氣了；而後調也被稱為基調，是指2個小時後，持久沈澱下來的香氣。香水在不同的揮發時間有不同層次感，感受香水完整的層次感，才能算是充分且正確的試香。

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