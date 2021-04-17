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吃了就有好心情！5種「快樂食物」讓你告別壓力和憂鬱　

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▲▼ 5種快樂食物。（圖／攝IG,unsplash）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、IG @taeri__taeri、@hopisophie

你是不是也會心情不好、壓力大的時候就想吃？或是有時只是吃個簡單小東西，卻意外地讓心情變好？其實飲食和情緒有很大的關係，吃對食物不僅可以穩定情緒，感到快樂，還有益身體健康。像是以下5種食物都含有許多營養素，能幫助提升、產生素有快樂賀爾蒙之稱的「血清素」，可以幫你趕走憂鬱情緒，提升愉悅感。

1.巴西堅果

研究顯示，當人體的硒含量過低，會增加抑鬱、易怒、焦慮和疲勞的發生率。而巴西堅果是礦物質硒的最佳來源之一，僅需3顆巴西堅果就可達到每日建議攝取量（RDA），可與香蕉一起當作早餐餐點之一，也可將切碎的巴西堅果灑在沙拉或炒菜上。 

▲▼ 5種快樂食物。（圖／攝IG,unsplash）

2.油性魚類

缺乏ω-3（Omega-3）脂肪酸的人可能更容易抑鬱和情緒低落，因為Omega-3脂肪酸佔了大腦組織很大比例，精神健康基金會研究負責人伊娃西拉羅娃（Eva Cyhlarova）博士指出「大腦淨重約有60%是脂肪，其中有約30%是Omega-3形式。」定期吃鮭魚、鯖魚、沙丁魚等油性魚類可幫助保持大腦健康，並保持大腦細胞的靈活性來改善大腦情緒，建議每週至少攝取一份約140g的油性魚類。

3.燕麥

相對於血糖急速下降的情況，會導致情緒煩躁，屬於低GI指數的燕麥，可緩慢地將能量釋放於血液中，從而使血糖和情緒能保持穩定狀態，因而成為有效的情緒增強劑，且燕麥還含有改善情緒的礦物質硒。一天大概半碗份量就能有好的開始，也可以加入一勺蜂蜜或優格來增加蛋白質。

▲7種快樂食物讓你告別壓力和憂鬱。（圖／翻攝IG、unsplash）

4.香蕉

香蕉含有氨基酸色氨酸以及維生素A、B6、C，還有纖維、鉀、磷、鐵和碳水化合物等營養素。碳水化合物有助於大腦中色氨酸的吸收，而維生素B6則有助於將色氨酸轉化為能提升情緒的血清素，有助於提高情緒，還有助於睡眠。由於色氨酸具有提高血清素水平的能力，因此已被用於治療多種疾病，例如失眠，抑鬱和焦慮。

▲▼ 5種快樂食物。（圖／攝IG,unsplash）

5.黑巧克力

一小塊黑巧克力可以使大腦釋放內啡肽並提高血清素水平，這也是讓我們會覺得巧克力總能事情變好的一個原因。在最近的一項研究中，有30人在14天內吃了40g黑巧克力，結果發現，吃巧克力的人產生的壓力賀爾蒙較少，焦慮水平也降低。但要注意，是要可可含量70%以上的黑巧克力，且只要幾塊小方形的量就夠了，也不要攝取過量。

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