李敏鎬收起暖男形象　高冷臉秀LV新錶

▲李敏鎬拍攝LV最新Tambour Street Diver腕錶形象廣告。（圖／LV提供）



記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）近日主打時髦的運動錶Tambour Street Diver，邀請堅強的明星陣容拍攝廣告宣傳，包括英國女星蘇菲透納（Sophie Turner）、法國演員塔哈拉辛（Tahar Rahim）、南韓男神李敏鎬都以品牌之友身分入鏡，向來予人溫暖印象的李敏鎬難得擺出高冷臉耍酷，豪邁跨大步秀新錶。

▲李敏鎬於IG分享另一組跨大步的LV形象照。（圖／翻攝actorleeminho IG）

李敏鎬在LV廣告中演繹在都會探險的型男，談及他最難忘的旅程，立刻卸下酷酷臉，訴說他最難忘的旅行經驗，他分享最愛巴塞隆納與西班牙西北城市Santiago de Compostela，他花2周時間騎腳踏車穿梭其中，鄉村景致令他心曠神怡。

▲大陸第一代超模呂燕成為IWC品牌大使。（圖／IWC提供）

不僅LV有星光熠熠的品牌之友加持，IWC近日也邀大陸第一代超模呂燕入列成為品牌大使，1999年到法國開啟模特兒生涯的呂燕當年是各大秀場的熟面孔，也登上不少雜誌封面，2013年她告別伸展台，開創女裝品牌Comme Moi，吸引IWC與她合作，進而開拓大陸女性腕錶市場。

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