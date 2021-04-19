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台北熱門千層蛋糕大公開！無花果、紅心芭樂特殊口味　7家不吃會後悔

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我餵你一層一層一層～的千層蛋糕～夢幻甜點讓人無法抗拒！精選台北7家千層蛋糕，身為千層愛好者的你，千萬不能錯過！

生活在他方 ELSEWHERE CAFE

位於中正紀念堂附近的老屋咖啡店，一半是餐廳另一半則是文青書店！抹茶千層是限量必點，選用的小山園抹茶，微苦又不甜膩。芋頭千層也是熱門首選，綿密的芋頭內餡帶有些微芋頭顆粒，香濃好吃！

▲台北千層蛋糕推薦。（圖／MENU美食誌）

▲生活在他方 ELSEWHERE CAFE（圖／美食客YJ美食日記|台北週邊美食提供）

舒適圈．COMFORTZONE

一走進店裡，寬敞明亮的簡約裝潢就像回到家裡般舒適。紅心芭樂千層口味超特殊，想吃可是得靠運氣的！芭樂獨有的香氣搭配檸檬內餡，清爽順口使人驚嘆不已！店家還有販售戚風、起士蛋糕等甜點可以選擇！

▲台北千層蛋糕推薦。（圖／MENU美食誌）

▲舒適圈．COMFORTZONE（圖／美食客人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

好休咖啡 HAOXIU KAFFE

台北為數不多的優質不限時咖啡廳！名字的由來是店家希望來訪的客人都能好好放鬆休息！泰奶千層茶香濃郁，軟綿綿的千層口感紮實，淋上特製泰奶醬，螞蟻人一定會愛！

▲台北千層蛋糕推薦。（圖／MENU美食誌）

▲好休咖啡 HAOXIU KAFFE（圖／美食客有腹之婦提供）

冰斗喫甜

隱身在文山區的小宅裡，現今已不採預約制，但店內座位不多來晚了可能得候位呦！無花果千層蛋糕是選用矢野園的焙茶、法國伊斯尼鮮奶油及台中的有機無花果等高級食材製作而成！

▲台北千層蛋糕推薦。（圖／MENU美食誌）

▲冰斗喫甜（圖／美食客i愛相機女生-范范提供）

CUN SIOU JIA 村秀家

日系雜貨風的隱藏小店，是許多人的口袋清單之一！忘憂草莓千層餅皮偏濕潤，夾著滿滿草莓，看了少女心都噴發拉！抹茶捲也不能錯過！滿滿的抹茶醬與滑順鮮奶油完美融合，實在是太幸福了！

▲台北千層蛋糕推薦。（圖／MENU美食誌）

▲CUN SIOU JIA 村秀家（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

SWEET TOOTH

國父紀念館以宅配起家的甜點店，走的是澎派系大份量甜點，絕對吃得過癮！店內除了有好吃的紅絲絨蛋糕，千層蛋糕也是很多人的首選之一！炙燒過的布蕾飄散陣陣香氣，芋頭內餡扎實，讓人想要一口接著一口！

▲台北千層蛋糕推薦。（圖／MENU美食誌）

▲SWEET TOOTH（圖／美食客LiLi提供）

稍甜 SYRUPLESS

有台版HARBS之稱的手工千層蛋糕店！藍莓千層帶有微微清甜及果香！伯爵千層鮮奶油皆不膩口，與LADY M吃起來相仿，價格也實惠許多！每份千層都會附上蛋白霜餅乾，入口後在嘴裡化開的感覺好幸福！

▲台北千層蛋糕推薦。（圖／MENU美食誌）

▲稍甜 SYRUPLESS（圖／美食客ly18_food提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 千層, 蛋糕, 千層蛋糕, 台北, 咖啡廳, 甜點, 美食

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