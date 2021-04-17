全台7家神好吃滷味！給料不手軟又很夠味　連在地人都推薦

你是滷味控嗎？滷味控的朋友這篇必收藏！全台7家人氣滷味一次整理給你，不僅是觀光客，連在地人都很愛吃！當晚餐、當宵夜都超過癮！趕緊往下滑一次看個夠！

MISS酒香滷味

台北萬華區超人氣滷味店，老闆不僅超熱情，各項滷味都滷的很夠味！這道月見松露牛三寶，QQ軟軟的牛肚、牛筋、牛腱，滷的非常入味！再加上獨門秘訣辣醬，配上精釀啤酒，真的超涮嘴！超滿足！

▲MISS酒香滷味（圖／美食客Nico古璇提供）

一串關東煮／焦糖冷滷味

想要滷味、關東煮一次滿足嗎？來這裡就對了！佛心價與銷魂滷味深受大家喜愛，常常都能看到大排長龍景象，招牌雞腿肉滷的非常軟嫩，滷汁雖然偏甜，但完全不會膩口！如果敢吃辣，一定要配上老闆自製辣椒！會讓你越吃越停不下來！

▲一串關東煮／焦糖冷滷味（圖／美食客Lilith提供）



鼎記滷味

來到基隆廟口一定要來嘗試！這家滷味之所以常常大排長龍，是因為店家把口感拿捏得剛剛好，熬滷過後不會過於軟爛或死硬！不管是鴨翅還是花生，都滷的香氣十足！加上獨門辣椒醬，整體吃起來會更加提味！

▲鼎記滷味。（圖／美食客brianna提供）

一口香客家小炒滷豆干

來到苗栗必吃滷味，給料毫不手軟！不管是當下午茶還是正餐都超合適！豬血糕、大豆乾滷得非常入味，整碗料多味美，點小碗就可以吃得很飽！店家招牌辣椒醬也是相當推薦喔！

▲一口香客家小炒滷豆干。（圖／美食客李吱吱提供）

GAI AA LOBI（蓋阿洛比）麻辣滷味

位於台中審計新村滷味小攤販，逛市集同時也來個小點心邊逛邊吃吧！光看照片的色澤就知道滷的有多入味！整體口味偏鹹且有辣度，喜愛重口味的人一定要來嘗試！

▲GAI AA LOBI麻辣滷味（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

小赤佬干鍋 忠義店

用炒的滷味你聽過嗎？這家台南特色滷味店，是使用辣椒、花椒等等香料與鍋料煸炒而成，味道類似四川口味，選擇微辣香氣就非常足夠，招牌大腸頭與豆腐建議先炸過再炒，口感更脆口！吸滿滷汁的豆腐一口咬下，超級多汁夠味！

▲小赤佬干鍋 忠義店。（圖／美食客Hzhui提供）

松村煙燻滷味 赤崁店

這家煙燻滷味不管是在地人還是觀光客都超愛，來台南一定要帶幾包回家當伴手禮！店內每種品項都超推薦，除了非常入味，吃起來也不會感到死鹹膩口！其中招牌杏鮑菇與滷雞腿肉質軟嫩，杏鮑菇也充滿水份，非常多汁！

▲松村煙燻滷味 赤崁店。（圖／美食客Tung Chang提供）

圖、文／MENU美食誌

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