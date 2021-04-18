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35歲朴敏英私服美照連發！「白裙透出S曲線」　網：根本少女

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▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲35歲南韓女星朴敏英美照連發。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

35歲南韓女星朴敏英以《金秘書為何那樣》、《成均館緋聞》等劇走紅，雖然近期暫無新劇推出，朴敏英仍是在IG上與粉絲分享美照，她身穿裸色長版洋裝出鏡，綁起清新可人的公主頭，即便淡妝也藏不住耀眼光芒，且身材若隱若現透出S曲線，引發眾多網友熱議。

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英以一身法國設計師品牌Vanessa Bruno米白色洋裝擺拍。（圖／翻攝自IG）

朴敏英以一身法國設計師品牌Vanessa Bruno米白色洋裝擺拍，為迎合她溫柔氣質，綁起了公主頭露出精緻臉蛋，妝容清淡更顯仙氣，而裙裝以背心領口修飾身材，朴敏英纖瘦體態若隱若現，不忘以中央綁帶彰顯小蠻腰，飄逸裙襬加上抓皺細節增添美感。朴敏英一連捕捉下多個角度美照，完全無死角，且露出燦笑簡直電翻粉絲，絲毫看不出已經35歲，依舊如同少女般動人。

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英演繹香奈兒（CHANEL）緊身針織外套。（圖／翻攝自IG）

除了浪漫的裙裝造型，朴敏英私下多以褲裝為主，先前也曾演繹香奈兒（CHANEL）緊身針織外套，透過整齊的排扣與粉藍相間色澤打造奢華氣息，不愧為春夏時節的穿法範本，再以俐落剪裁的西裝褲收尾，一舉一動都十分精緻。

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關鍵字：

朴敏英, 南韓, 女星, 私服, 造型, Vanessa Bruno

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