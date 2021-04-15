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《煙囪小鎮的普佩》催淚　沒有人知道答案就無法否定它的存在

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▲《煙囪小鎮的普佩》劇照。（圖／女子學）

▲日本動畫電影《煙囪小鎮的普佩》催淚。（圖／《煙囪小鎮的普佩》劇照，下同）

催淚日本動畫電影《煙囪小鎮的普佩》，本片翻拍自西野亮廣創作的同名繪本；2017 年時，繪本發行便引起一陣旋風，不僅在日本熱銷 34 萬本，更迅速傳出電影化的消息。作品中，在設計故事主舞台「煙囪小鎮」時，西野亮廣為營造奇幻、詭譎的風格，大量參考九份街景，打造出帶有東方色彩的蒸氣龐克風格。

在全年遭到煙霧籠罩的小鎮中，居民們不曾窺探煙霧之後的星空，並懼怕著海中的怪物而不願探索鎮外的世界；然而，深信著「星星」存在的主角──魯必奇（蘆田愛菜　配音），儘管成為了同齡孩童們口中的異類，也不願放棄發現真相的任何機會。一道紅光劃過天際，神秘的垃圾人普佩（窪田正孝　配音）來到鎮上，被魯必奇認作為友的普佩，在幫助魯必奇發掘世界的冒險中，漸漸明白了自己的前世今生……。

外面的世界並不存在，這裡就是世界。

▲《煙囪小鎮的普佩》劇照。（圖／女子學）

《煙囪小鎮的普佩》中，因其複雜的歷史因素，導致小鎮有其不能見光的理由；透過煙霧的排放遮掩星空、異端審查官的高壓統治，不容許任何人興起對外面世界的好奇，所有的探索與冒險都為法所禁，懷抱理想的人漸漸地遭到上層肅清。在這樣封閉的世界，魯必奇與父親堅信著繁星的存在，也因此成了異端審查官鎖定的目標。

透過體制建立有序、理想社會，藉由上對下的愚民政策，限制人民獲取資訊的管道，打造出空洞虛假的理想國，並因此引起部分人民的反抗，《煙囪小鎮的普佩》運用經典的反烏托邦情節，在觀影人參與主角勢力的反體制行動中，因崇尚自由的天性，為魯必奇奮不顧身的發掘真相共鳴而動容，如此作法在影視創作的歷史中歷久彌新。

特別的是，本片不同於《飢餓遊戲》、《移動迷宮》一類的反烏托邦電影過度強調制度弊害、階級對立，反而以其美如畫的繪本畫風，刷淡了現實的殘酷與悲哀；比起反抗政府，電影更聚焦於對夢想追尋的不遺餘力。

因為沒有人知道答案，所以無法確定也無法否定它的存在。

▲《煙囪小鎮的普佩》劇照。（圖／女子學）

在電影後半段，面對異端審查官的阻撓、群眾的訕笑，魯必奇說出「不確定有星星，也不確定沒有星星，你無法確定，因為沒有人知道答案，所以無法確定也無法否定它的存在。」作為回應。秉持堅定的信念，賭上生命的魯必奇與普佩，乘載著鎮民渴求真相的盼望，攜帶了大量無煙炸藥飛入厚重的雲層，期望以此吹散籠罩於小鎮之上的煙幕。

在《煙囪小鎮的普佩》中的繁星存在與否，不只是魯必奇與普佩所探究的一件事實，其中更含有了對亡父的承諾，這份承諾更成了普佩來到魯必奇身邊的理由。隱藏於煙霧之後的「繁星」，是每個盼望卻屢遭否認的理想，時暗、時明，在追尋夢想的過程中，不免因數落與挫敗，磨耗了起初的信心，甚至懷疑在人生的夜空中，根本不存在過星星。

然而，夢想究竟會不會實現，沒有任何人能知道答案，既然無法確定夢想是否會實現，那何不親自實踐，用盡畢生所能去確認答案；倘若魯必奇放棄仰望星空，又何能得知關於世界的真相？

延伸閱讀：

長大後才看懂！6 位宮崎駿筆下的女主角，為守護愛而淬煉出的堅毅勇敢

「用喜歡的樣子，去愛所愛的人」：動畫電影《想哭的我戴上了貓的面具》表述逃避自我的現代寓言

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 煙囪小鎮的普佩, 電影, 動畫, 卡通, 反烏托邦, 夢想, 日本動畫

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