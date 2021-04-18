fb ig video ETtoday search mobile

小坪數也能打造「多功能室」！3原則規畫複合式空間　生活寬敞不擁擠

>

▲3原則打造多功能室。（圖／女子學）

▲多功能室的設計。（圖／Pinterest）

在買房子時，我們通常會在意「坪數」的大小，然而社會結構的轉變，不僅買房不容易，要買到大坪數的房子更是困難，這時就要透過增加「坪效」讓生活空間更加寬敞舒適。坪效指的是在空間中使用的效益，關係到空間是否有妥善運用，在一般的認知裡，坪數大的空間通常不需要太謹慎規劃，因此被浪費掉的空間也會相對比較多，相對的，小坪數也未必不能擁有寬敞的活動空間，端看場域如何設計，而多功能室的設計便是為了提高居家空間的坪效而存在。

1.彈性場域規劃

▲3原則打造多功能室。（圖／女子學）

▲透過場域功能的彈性規劃在同一個房間實現發揮坪效的最大化。（圖／Pinterest）

在小坪數空間中，妥善的空間規劃非常重要。不像客廳、臥室、浴室提供較單一的功能，多功能室顧名思義就是複合式的空間規劃，如儲藏室平常只用來儲物，卻佔用了一個房間，導致家人生活空間遭到壓縮。那麼在設計時就可以規劃牆上收納、架高地坪的收納空間，多出來的平面就可以作為書房或孩子的遊戲室，透過場域功能的彈性規劃，將這些「有時需要」但又不是「常常需要」的需求，在同一個房間實現，發揮坪效的最大化。

2.突破天地壁的限制

▲3原則打造多功能室。（圖／女子學）

▲放大空間的視覺效果（圖／Pinterest）

多功能室的精妙在於它可以任意改變型態，發揮價值最大化，因此它不一定是一個有實牆、有門的房間，而是一個可以滿足功能的空間。如許多人會在客廳後方設計多功能書房，運用拉門或布簾隔開，當需要專注、不想受其他人打擾時，就可以將牆、門關上，平時則打開讓客廳看起來通透寬敞，既增加場域間的互動性，又可以放大空間的視覺效果。而在地坪設計上，可以選擇坐臥都適用的材質，例如榻榻米、木地板，不管是坐著閱讀、孩子玩玩具，或是客人來訪時就寢都可以舒適且自在。

3.善用活動式家具

▲3原則打造多功能室。（圖／女子學）

▲要提升場域的坪效，家具挑選很重要（圖／Pinterest）

要提升場域的坪效，家具挑選很重要。在一般空間裡，如客廳是每天都會使用的場所，沙發、茶几、電視通常不會有需要一直搬動的需求，則可以選擇固定式家具。反之，多功能室的用途多元，會因應不同的需求而需要不同家具，像是平時家中書房為辦公、閱讀時使用，當客人來訪時要提供下榻空間，則可以選擇下掀式活動床，既不會影響到原有功能，又可以滿足額外需求，抑或是選用複合式家具，如窗邊臥榻可以提供休憩，下方則有收納空間，以提升空間坪效。

房子可以不夠大，但是不能不會規劃，隨著家庭結構與社會型態的改變，小坪數、小家庭的數量遠遠高過於傳統大坪數、大家庭，伴隨而來的問題就是居家空間的規劃，已經不再像從前那樣大而化之，而是逐漸轉為複合式的精緻路線，坪數越小的空間越是應該注重坪效的運用，才能讓生活空間更寬敞。

延伸閱讀：

設計風格大解析！4 款時下熱門的居家風格：極簡北歐、冷色工業，哪一款最深得你心？

小資族萬歲！抓住 4 個要領，不必花大錢也能擁有高質感的生活空間

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 空間規劃, 空間設計, 裝潢, 佈置, 小坪數, 居家生活

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

現在知道也不嫌晚！日本大創、誠品「隱藏版神物」　49元起打包回家

現在知道也不嫌晚！日本大創、誠品「隱藏版神物」　49元起打包回家

BoA寶兒圓圓臉不見了！三餐都吃白粥瘦到兩頰凹陷　網驚：像40歲

BoA寶兒圓圓臉不見了！三餐都吃白粥瘦到兩頰凹陷　網驚：像40歲

許曦文、IU愛用！3款「開架乳霜」保濕抗老包辦　1500內就能入手

許曦文、IU愛用！3款「開架乳霜」保濕抗老包辦　1500內就能入手

《驅魔麵館》金世正身材藏超久！低胸中空裝、美背洗版大解放 張柏芝夢幻星空裙撞衫楊冪！「差一個細節」輸了　網：仙女對決 Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便 日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力 35歲朴敏英私服美照連發！「白裙透出S曲線」　網：根本少女 8款讓生活美好的小物！雪白雞毛撢子擺著就美、六角貓屋疊多個更可愛 曾國城大推這款益生菌才2980元！現省3620元超划算　幫助代謝、腸道健康

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面