小坪數也能打造「多功能室」！3原則規畫複合式空間　生活寬敞不擁擠

▲多功能室的設計。（圖／Pinterest）

在買房子時，我們通常會在意「坪數」的大小，然而社會結構的轉變，不僅買房不容易，要買到大坪數的房子更是困難，這時就要透過增加「坪效」讓生活空間更加寬敞舒適。坪效指的是在空間中使用的效益，關係到空間是否有妥善運用，在一般的認知裡，坪數大的空間通常不需要太謹慎規劃，因此被浪費掉的空間也會相對比較多，相對的，小坪數也未必不能擁有寬敞的活動空間，端看場域如何設計，而多功能室的設計便是為了提高居家空間的坪效而存在。

1.彈性場域規劃

▲透過場域功能的彈性規劃在同一個房間實現發揮坪效的最大化。（圖／Pinterest）

在小坪數空間中，妥善的空間規劃非常重要。不像客廳、臥室、浴室提供較單一的功能，多功能室顧名思義就是複合式的空間規劃，如儲藏室平常只用來儲物，卻佔用了一個房間，導致家人生活空間遭到壓縮。那麼在設計時就可以規劃牆上收納、架高地坪的收納空間，多出來的平面就可以作為書房或孩子的遊戲室，透過場域功能的彈性規劃，將這些「有時需要」但又不是「常常需要」的需求，在同一個房間實現，發揮坪效的最大化。

2.突破天地壁的限制

▲放大空間的視覺效果（圖／Pinterest）

多功能室的精妙在於它可以任意改變型態，發揮價值最大化，因此它不一定是一個有實牆、有門的房間，而是一個可以滿足功能的空間。如許多人會在客廳後方設計多功能書房，運用拉門或布簾隔開，當需要專注、不想受其他人打擾時，就可以將牆、門關上，平時則打開讓客廳看起來通透寬敞，既增加場域間的互動性，又可以放大空間的視覺效果。而在地坪設計上，可以選擇坐臥都適用的材質，例如榻榻米、木地板，不管是坐著閱讀、孩子玩玩具，或是客人來訪時就寢都可以舒適且自在。

3.善用活動式家具

▲要提升場域的坪效，家具挑選很重要（圖／Pinterest）

要提升場域的坪效，家具挑選很重要。在一般空間裡，如客廳是每天都會使用的場所，沙發、茶几、電視通常不會有需要一直搬動的需求，則可以選擇固定式家具。反之，多功能室的用途多元，會因應不同的需求而需要不同家具，像是平時家中書房為辦公、閱讀時使用，當客人來訪時要提供下榻空間，則可以選擇下掀式活動床，既不會影響到原有功能，又可以滿足額外需求，抑或是選用複合式家具，如窗邊臥榻可以提供休憩，下方則有收納空間，以提升空間坪效。

房子可以不夠大，但是不能不會規劃，隨著家庭結構與社會型態的改變，小坪數、小家庭的數量遠遠高過於傳統大坪數、大家庭，伴隨而來的問題就是居家空間的規劃，已經不再像從前那樣大而化之，而是逐漸轉為複合式的精緻路線，坪數越小的空間越是應該注重坪效的運用，才能讓生活空間更寬敞。

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