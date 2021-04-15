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BALENCIAGA與重金屬樂團創歌單！　拼貼鬼才新作「諷刺印花」必收藏

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▲▼巴黎世家、Versace Jeans Couture 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家（左）與Versace Jeans Couture先後發佈聯名系列。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

時尚精品展開跨界合作總是格外吸睛，近期BALENCIAGA（巴黎世家）與德國戰車樂團（Rammstein）聯手帶來重金屬風格的聯名單品，更加碼創建獨家歌單，讓時尚徹底走入生活；另也有Versace Jeans Couture與知名拼貼藝術家Hey Reilly打造充滿諷刺意味的鮮明印花，絕對必收！

▲巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲品牌邀請樂團忠實粉絲參與拍攝 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家、Versace Jeans Couture 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家、Versace Jeans Couture 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga x Rammstein 單品，融匯了中性重金屬風格 。（圖／品牌提供）

1994年成立的知名重金屬樂團「德國戰車」為 BALENCIAGA打造了專屬歌單，更經過藝術總監 Demna Gvasalia 親自挑選曲目，拉近與時尚迷之間的距離，更聯手帶來Balenciaga x Rammstein 單品，融匯了中性重金屬風格，注入服裝與配飾之上，像是印有樂隊Logo的與圖案的帽T、上衣，輪廓寬鬆不分性別皆可演繹，同時提供腰包、帽子品項更具收藏價值。

▲▼巴黎世家、Versace Jeans Couture 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家、Versace Jeans Couture 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家、Versace Jeans Couture 。（圖／品牌提供）

▲蘇格蘭藝術家Hey Reilly被譽為「拼貼鬼才」，為Versace Jeans Couture設計充滿諷刺意味的印花 。（圖／品牌提供）

同一時間，Versace Jeans Couture與藝術家Hey Reilly聯手打造全新限定系列，蘇格蘭藝術家Hey Reilly被譽為「拼貼鬼才」，擅長打造數位混搭藝術，這回特別為品牌設計出充滿諷刺意味的印花，為絨面平織T裇及連帽衛衣增添特色，有上著前衛髮捲的雕像人物、頂著冰淇淋的油畫肖像，都是前衛且吸睛的混搭創作，透過俐落版型與暈染風格衣著呈現，無疑成為最具矚目的聯名單品。

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關鍵字：

Versace Jeans Couture, BALENCIAGA, 巴黎世家, 聯名, Rammstein, Hey Reilly

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