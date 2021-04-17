常覺得「被已讀不回」代表你有依附性焦慮！提高安全感才是解套策略

▲為什麼已讀不回會讓人這麼困擾呢？（圖／Pinterest，下同）

已讀不回，或許是許多人生命中的困擾。無論是戀愛中，或者是追求階段或曖昧階段，自己視為重要的對象卻已讀自己，總會讓某些人感到不安。為什麼已讀不回會讓人這麼困擾呢？最重要的原因在於，我們都希望被我們重視的人所重視。

然而事實上，並非僅有已讀不回會造成我們的不安，即便有了回覆，但回覆內容屬於「消極正向」、「消極負向」、「積極負向」，也會讓一對伴侶的關係品質變得更差。

「積極正向」的回覆帶給雙方安全感、改善關係

所謂的消極正向指的是，回覆的內容是正向的，但態度是消極的，例如「喔，很好啊。」「不錯呀。」「很棒呀。」；消極負向則是直接忽略你所說的話，另闢其他的話題；至於積極負向則是「雖然回覆的態度是積極的，但內容卻是負向的」，例如當妳和男友提及「妳成功進入妳夢寐以求的公司了」，他卻告訴妳「所以妳能陪我的時間又更少了……。」

根據研究指出，上述三種回應方式都會使得關係品質變差，僅有「積極正向」，也就是「針對妳的話題給予積極的回應，且內容是正向的」，才會使彼此的關係變好。

無時無刻確認訊息，總感到對方經常已讀不回

那麼回過頭來，我們再來談談已讀不回。根據我和海苔熊學長在2014年所蒐集的資料指出，如果妳正處於一段關係內，越常覺得對方已讀不回，那麼妳比較有可能是個焦慮依附者、情緒比較不穩定的人、網路成癮者，或是妳和對方的溝通品質與關係品質都比較差。

而如果妳是一個情緒比較不穩定的人，妳也會比其他人更常覺得對方已讀不回、對方不在乎自己、很在乎對方回訊息了沒、在關係中感到不安、關係品質較差。相反的，如果妳跟對方的關係品質很好，那麼妳將會覺得對方回覆妳的速度比妳預期得來得快。

面對已讀不回，我們該怎麼辦？

從我們的研究中發現，安全感較高的人，較不容易覺得對方已讀不回。那麼安全感低的人到底該怎麼辦呢？最實際的方式，或許是找尋一個安全依附的伴侶。過去有諸多研究顯示，和安全依附的人交往，可以讓不安全依附的人感受到更多的安全感；而我們的研究又發現，安全感可以減少被已讀不回的感受，所以如果可以的話，選擇安全依附的伴侶，或許是一個解套策略。

但是對於正在交往中的人，要輕易放下一個不安全依附的伴侶，或許沒有那麼容易，那麼我們就要回過頭來看看，自己這段關係哪裡出了問題。如何建立起良好的溝通模式，正是解決已讀不回的根本之道。

最後，既然我們的研究發現，網路成癮和已讀不回是有關的，那麼有沒有什麼方法是可以減少自己網路成癮的方法呢？試著不帶手機出門？出門時帶一支沒有網路功能的手機？又或是尋求心理醫師的專業協助？我想可以往這個方面去搜索相關的資訊。

已讀不回，確實是讓人很困擾的一件事情，但不可能藉由一篇短短的文章，就讓妳解除已讀不回的焦慮。因此，藉由我所給的建議，往那些方向去努力看看，蒐集更多的資訊，必要時尋求專業人士的幫助，一步一步來，才是解決已讀不回焦慮的方式。

關於已讀不回的研究，請參考這裡：當愛，已讀：從「回應性」角度看已讀不回效應

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

延伸閱讀：

「在愛情裡，該要最愛的人是自己」：兩個能夠自給自足愛的人，才有維繫健康關係的可能



從人際互動中找到安全感：沒有人是完全獨立的個體，你的存在就是要與人產生關係與互動



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/