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貝克漢穿了歐陽娜娜去年的花襯衫　駕近千萬元海神名車無懸念大勝

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記者王則絲／台北報導

貝克漢（David Beckham）近日成為汽車品牌瑪莎拉蒂（Maserati）全球品牌大使，拍攝最新跑旅車款廣告中，以白色背心外搭夏威夷風花襯衫，展現硬漢的街頭風格，而同一件花襯衫，其實女星歐陽娜娜早在去年9月就穿過，雖然時間上晚了一些，但貝克漢穿著同款、駕著近千萬元的海神名車，如此驚人的行頭，無懸念直接贏回來。

▲貝克漢、歐陽娜娜撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢穿著Saint Laurent花襯衫拍攝名車廣告。（圖／翻攝自IG@maserati）

貝克漢為代言汽車品牌Maserati的新車款Levante Trofeo拍攝形象廣告，配合鮮紅的車款顏色，貝克漢穿上Saint Laurent 2021春夏男裝的夏威夷襯衫，用上頭火紅的花朵與之相映襯，敞開的襯衫裡一件白色背心凸顯精實體態，展現不羈的帥氣，影片中開起車、甩起尾來更是Man味噴發。

而同款襯衫雖是男裝，但歐陽娜娜早在去年9月就曾穿上，同樣選擇用金項鍊襯托出度假氛圍，率性的態度將男裝也駕馭得成功，且其實這件Saint Laurent的花襯衫，連韓女團BLACKPINK成員Rose也曾穿過，中性的花紋讓男、女生都能搭配自如。

▲貝克漢、歐陽娜娜撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲同款襯衫歐陽娜娜早在去年穿過。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

這回貝克漢手上雖沒有名錶，但手裡卻握著國內要價900多萬元起跳的名車方向盤，帥上加帥，完全沒得比，即使比別人晚穿上了同款服裝，也能無懸念壓倒性勝出。

▲貝克漢、歐陽娜娜撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Rose也曾穿過。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

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關鍵字：

貝克漢, 歐陽娜娜, 撞衫, David Beckham

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